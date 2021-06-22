«Мегафон» усовершенствует связь на трассе М4 «Дон»

22.06.2021 | 13:33

На всех участках трассы М4 «Дон» и в ближайших к ней населенных пунктах появятся высокоскоростное соединение с интернетом и возможность стабильной голосовой связи. Более 200 базовых станций построит и модернизирует компания «МегаФон».

Работы проведут в два этапа. В 2021 году планируется возведение и модернизация 50 базовых станций. К концу 2022 года современных объектов будет уже 150. Новые станции создадут в Московской, Тульской, Липецкой, Воронежской, Ростовской областях, в Краснодарском крае и Адыгее.

Специалисты не только улучшат голосовое соединение, но и расширят покрытие сети 4G на 1 297 км. Абоненты «МегаФона» смогут общаться в мессенджерах, смотреть видео, играть в онлайн-игры со скоростью передачи данных до 70 Мбит/с.

Высокоскоростной интернет будет полезен не только простым пользователям, но и бизнесу. Так, предприятия и организации смогут внедрить новые цифровые сервисы для мониторинга транспорта и контроля состояния дорог.

«Бесперебойная связь на трассе - это не только комфортная поездка для автомобилистов, но и безопасность в случае непредвиденных ситуаций, возможность связаться с экстренными службами. Ежедневный пассажиропоток на трассе М4 составляет более 80 тыс. человек, и наша задача обеспечить максимальный сервис для абонентов. Реализация проекта также позволит улучшить связь в населенных пунктах, находящихся вблизи трассы», - рассказал директор по сетевой инфраструктуре «МегаФона» Валентин Полозенко.

Абоненты компании активно пользуются мобильными сервисами в дороге. В текущем году общая длительность звонков на трассе М4 составляет в среднем более 15 тыс. часов в день.

Кроме того, клиенты оператора активно пользуются мобильным интернетом и приложениями: более 40% всего трафика приходится на YouTube, Instagram и TikTok, популярен в дороге и сервис «МегаФон ТВ».

У «МегаФона» большой опыт создания телекоммуникационной инфраструктуры вдоль трасс. В 2020 году на трассе М11 «Нева», протяженность которой составляет 680 км, завершилось строительство около 100 дополнительных базовых станций в Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областях.

В июне на Петербургском международном экономическом форуме «МегаФон» и «Автодор» подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве ЦКАД в Московской области, скоростной трассы М12 Москва - Казань с продлением до Екатеринбурга и других автомагистралей.

«МегаФон» - всероссийский оператор цифровых возможностей и четырехкратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Услугами компании в России пользуется 70,4 млн клиентов.