В области тесты на COVID-19 сделали более миллиона человек

21.06.2021 | 13:22

В понедельник, 21 июня, в Пензенской области прибавился 81 пациент с коронавирусной инфекцией. Общее число заразившихся составило 48 845.

В региональном оперативном штабе обнародовали географию новых случаев COVID-19. Больше всего инфицированных за сутки выявили в Пензе - 44. По 6 случаев зарегистрировали в Нижнеломовском и Пензенском районах, а также в ЗАТО Заречный. 5 пациентов прибавилось в Бессоновском районе, 4 - в Иссинском, по 3 - в Лунинском и Наровчатском, по 1 - в Башмаковском, Земетчинском, Колышлейском и Пачелмском.

Под наблюдением в связи с подозрением на коронавирус сейчас находится 4 870 человек, снято с него - 137 873.

В лабораториях методом ПЦР на инфекцию проверили 1 003 819 пациентов (всего 1 073 987 исследований). За выходные обследование прошли 7 272 человека.

Суммарный охват тестированием на COVID-19 на данный момент составляет 77,69% населения региона.