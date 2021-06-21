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Общество

В области тесты на COVID-19 сделали более миллиона человек

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В понедельник, 21 июня, в Пензенской области прибавился 81 пациент с коронавирусной инфекцией. Общее число заразившихся составило 48 845.

В региональном оперативном штабе обнародовали географию новых случаев COVID-19. Больше всего инфицированных за сутки выявили в Пензе - 44. По 6 случаев зарегистрировали в Нижнеломовском и Пензенском районах, а также в ЗАТО Заречный. 5 пациентов прибавилось в Бессоновском районе, 4 - в Иссинском, по 3 - в Лунинском и Наровчатском, по 1 - в Башмаковском, Земетчинском, Колышлейском и Пачелмском.

Под наблюдением в связи с подозрением на коронавирус сейчас находится 4 870 человек, снято с него - 137 873.

В лабораториях методом ПЦР на инфекцию проверили 1 003 819 пациентов (всего 1 073 987 исследований). За выходные обследование прошли 7 272 человека.

Суммарный охват тестированием на COVID-19 на данный момент составляет 77,69% населения региона.

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Гость||

сколько можно мусолить эту бестолковую тему от которой гроши в кармане по не образуются

Гость||

Чиновники бесплатно по 100 раз делали или простые работяги?

Гость||

Гость писал(a):

Чиновники бесплатно по 100 раз делали или простые работяги?
Они то обогащаются

Гость||

Я пенсионер на минималке и если сделаю тест за деньги,то просто сдохну с голода. Всё расписано до копейки,не укладываешься с повышением цен. Тест за деньги - просто фантастика...

Гость||

По полису ОМС делают тесты???

Если Да,то где?

Имя: Гость
Комментарий:

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