Сетевое издание|18+|Понедельник|21 июн 2021|17:09
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Общество

Работающих пензенцев беспокоит введение обязательной вакцинации

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Жителей Пензенской области беспокоит вопрос обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции. В социальных сетях они размещают посты, возмущаясь тем, что их заставляют проходить иммунизацию.

«Кузнецкий район. Поголовная вакцинация или увольнение. Почему так? Нет никаких письменных распоряжений или приказов. Только на словах», - написал в понедельник, 21 июня, аноним в паблике «Подслушано в Кузнецке» соцсети «ВКонтакте».

К посту он прикрепил скрин сообщения «коллегам», где сказано, что с 21 июня работать с детьми будут те, кто получил первую прививку от коронавируса. Отказавшихся вакцинироваться отстранят без сохранения заработной платы.

Речь в посте идет, предположительно, о коллективе детского сада.

На обязательную вакцинацию жаловались врио губернатора и другие жители Сурского края. Не пожелавшим сделать прививку якобы грозит потеря заработка.

На данный момент в Пензенской области обязательной вакцинации определенных групп лиц не вводилось. Это 21 июня сетевому изданию «ПензаИнформ» подтвердили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Пока постановления нет, работодатели не могут ссылаться на него при отстранении от работы из-за отсутствия прививки от коронавируса», - пояснила пресс-секретарь ведомства Вера Быкова.

Она добавила, что принятие постановления об обязательной вакцинации в области будет зависеть от эпидемической ситуации.

Пока подобный документ уже подписан в девяти регионах РФ, в их числе Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Ненецкий автономный округ и Сахалин, Тульская, Тверская и Кемеровская области, Башкирия и Хабаровский край. Постановление планируют принять и в Мурманской области.

Минтруд РФ дал разъяснения для жителей данных регионов, что сотрудников, не прошедших иммунизацию и не предъявивших справку о медотводе по состоянию здоровья, увольнять не имеют права, однако могут отстранить от работы без сохранения зарплаты.

Вынуждает ли вас работодатель вакцинироваться от коронавируса?

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пока постановления нет, работодатели не могут ссылаться на него
Какого постановления? Которое будет нарушать конституцию и закон о труде?

Гость||

Гость писал(а):

> penzainform.ru писал(a):

Пока постановления нет, работодатели не

> могут ссылаться на него

Какого постановления? Которое будет нарушать

> конституцию и закон о труде?

+++++++++++++++++++

Гость||

Всё правильно, целиком и поеостью поддерживаю ! У кого медкнижки и кто работает с людьми обязаны вакцинироваться и работадатели должны относится к этому строже.Те кто работает с детьми от всего вакцинируется , так положено.А работающим пенсионерам, вы от ковида помереть не боитесь или инвалидом остаться ? Вы детям своим в образе овоща нужны будете, они вам памперсы менять будут ?Выбирайте .Хватит уже , почти все трупы - это пенсионеры.Сядьте уже наконец дома , лучше на хлебе сидеть, чем в Чемодановке лежать.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Она добавила, что принятие постановления об обязательной вакцинации в области будет зависеть от эпидемической ситуации.
Ну так объявляйте эпидемию. Эпидемии нет де факто, де юре есть повышенная готовность и дебилы нахватавшие кредитов теперь дрищут на голяшки не зная ни правовых основ ни конституции, но проявить гражданское неповиновение кишка слаба.

Гость||

А эти рекомендальщики сами то вакцинировались?

Имя: Гость
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