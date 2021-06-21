Работающих пензенцев беспокоит введение обязательной вакцинации

21.06.2021 | 16:16

Жителей Пензенской области беспокоит вопрос обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции. В социальных сетях они размещают посты, возмущаясь тем, что их заставляют проходить иммунизацию.

«Кузнецкий район. Поголовная вакцинация или увольнение. Почему так? Нет никаких письменных распоряжений или приказов. Только на словах», - написал в понедельник, 21 июня, аноним в паблике «Подслушано в Кузнецке» соцсети «ВКонтакте».

К посту он прикрепил скрин сообщения «коллегам», где сказано, что с 21 июня работать с детьми будут те, кто получил первую прививку от коронавируса. Отказавшихся вакцинироваться отстранят без сохранения заработной платы.

Речь в посте идет, предположительно, о коллективе детского сада.

На обязательную вакцинацию жаловались врио губернатора и другие жители Сурского края. Не пожелавшим сделать прививку якобы грозит потеря заработка.

На данный момент в Пензенской области обязательной вакцинации определенных групп лиц не вводилось. Это 21 июня сетевому изданию «ПензаИнформ» подтвердили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Пока постановления нет, работодатели не могут ссылаться на него при отстранении от работы из-за отсутствия прививки от коронавируса», - пояснила пресс-секретарь ведомства Вера Быкова.

Она добавила, что принятие постановления об обязательной вакцинации в области будет зависеть от эпидемической ситуации.

Пока подобный документ уже подписан в девяти регионах РФ, в их числе Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Ненецкий автономный округ и Сахалин, Тульская, Тверская и Кемеровская области, Башкирия и Хабаровский край. Постановление планируют принять и в Мурманской области.

Минтруд РФ дал разъяснения для жителей данных регионов, что сотрудников, не прошедших иммунизацию и не предъявивших справку о медотводе по состоянию здоровья, увольнять не имеют права, однако могут отстранить от работы без сохранения зарплаты.