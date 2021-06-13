Пензенцы пожаловались на обязательную вакцинацию от COVID-19

13.06.2021 | 10:17

«Почему нас заставляют вакцинироваться?» Такой вопрос задала жительница области в Instagram-аккаунте врио главы региона Олега Мельниченко.

Речь идет о прививке против коронавирусной инфекции. Женщина добавила, что отказавшимся делать ее грозят увольнением.

На обращение пользовательницы отреагировал областной минздрав. Его представитель не ответил на вопрос, обязательна ли вакцинация, но сообщил, что иммунизацией против вируса планируется охватить до 90% граждан в группе риска.

«Накопленный опыт оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 позволяет нам говорить о более тяжелых и критических формах течения болезни у лиц старших возрастных групп с имеющейся сочетанной патологией сердечно-сосудистой, эндокринной, бронхолегочной систем и у лиц с повышенным весом. Поэтому все вышеперечисленные категории, безусловно, должны быть охвачены иммунизацией в более высоком проценте - до 90%», - говорится в ответе.

В настоящий момент в области развернуто 74 пункта вакцинации. В Пензе организовали 27 стационарных площадок, где можно сделать прививку. Однако жители региона не торопятся вакцинироваться, темпы иммунизации снизились. Пока первый и второй компонент препарата получили около 10% населения Сурского края.