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Глас народа

Пензенцы пожаловались на обязательную вакцинацию от COVID-19

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«Почему нас заставляют вакцинироваться?» Такой вопрос задала жительница области в Instagram-аккаунте врио главы региона Олега Мельниченко.

Речь идет о прививке против коронавирусной инфекции. Женщина добавила, что отказавшимся делать ее грозят увольнением.

На обращение пользовательницы отреагировал областной минздрав. Его представитель не ответил на вопрос, обязательна ли вакцинация, но сообщил, что иммунизацией против вируса планируется охватить до 90% граждан в группе риска.

«Накопленный опыт оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 позволяет нам говорить о более тяжелых и критических формах течения болезни у лиц старших возрастных групп с имеющейся сочетанной патологией сердечно-сосудистой, эндокринной, бронхолегочной систем и у лиц с повышенным весом. Поэтому все вышеперечисленные категории, безусловно, должны быть охвачены иммунизацией в более высоком проценте - до 90%», - говорится в ответе.

В настоящий момент в области развернуто 74 пункта вакцинации. В Пензе организовали 27 стационарных площадок, где можно сделать прививку. Однако жители региона не торопятся вакцинироваться, темпы иммунизации снизились. Пока первый и второй компонент препарата получили около 10% населения Сурского края.

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Гость||

Идите делать прививку, и не надо спорить, а тем более жаловаться. Бегом!

Гость||

Собака собаку не ест. Из каждого утюга про вакцинацию. Значит приказ дан. Думайте сами решайте сами укол или работа.

Гость||

Причем работа, потом будут недовольны, что мест ы больнице не хватает

Гость||

Вакцинация не гарантирует защиту.тут в иммунитет е дело.кому заболеть тот заболеет. А это все плацебо.

Гость||

Обязательная вакцинация противоречии основному закону и ещё куче иных законов. Это раз. Вакцины, которые есть в наличии, не прошли никаких надлежащих процедур и поэтому применяться не могут. Это два. Разработка вакцины длится МИНИМУМ пять лет. Вот и думайте, что вам делают. Это три. Несмотря на заверения об опасности и заразности, цифры по всему миру свидетельствуют об обратном. Это четыре. Исходя из изложенного, вирус не представляет опасности для подавляющего большинства, никаких оснований для проведения массовой вакцинации нет. Это пять.

Гость||

У вакцины есть противопоказания. А некоторые люди могут не знать о своих болезнях. Тут уж кому как повезёт.ну это конечно не дело в обязательном порядке.

Гость||

если нету мочи, не помогут сочи.....

Гость||

Лично я не дурак. Пусть ищут дураков в другом месте.

Гость||

Михалков сказал ,что эта прививка натуральное чипирование населения .Мы с супругой ему верим.

Гость||

Гость писал(a):

Михалков сказал ,что эта прививка натуральное чипирование населения .Мы с супругой ему верим.
ну значит вы такие же и д и о т ы как и он. в 21 веке верить в подобный бред.. тупее только в сказки

Гость||

Семья Михалковых это древнее семейство уродов. Начиная с создателя Дяди Степы, стукача НКВД.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|13.06.2021 10:45|

Лично я не дурак

Ещё ни один алкоголик не признал, что он алкоголик! Так и в этом случае с тобой. В психиатрической больнице все пациенты утверждают, что они нормальные.

Гость||

Гость писал(а):

> Семья Михалковых это древнее семейство уродов. Начиная с создателя Дяди

> Степы, стукача НКВД.

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А вы хто?

Гость||

Посмотрим через пару лет как у привитых хвосты начнут расти и копыта.

Гость||

Группам риска прививка уже не нужна : там все уже переболели, а кто-то, может быть, и умер, ну тут уж кому повезло, кому - нет. Зачем лишний раз грузить организм чужеродным белком и химией?

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Имя: Гость
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