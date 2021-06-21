При продаже земель «своим» область потеряла сотни миллионов рублей

21.06.2021 | 09:57

В понедельник, 21 июня, на совещании в региональном правительстве врио губернатора Олег Мельниченко поднял проблему отсутствия должного контроля за оборотом земельных участков.

«Раньше действовали в интересах каких-то лиц, занижали стоимость земли, продавали за бесценок, а бюджет в итоге терял десятки и, я не побоюсь сказать, сотни миллионов рублей», - констатировал он.

Мельниченко потребовал ввести «нормальную» систему контроля за оборотом земель, а за землями сельскохозяйственного назначения - двойной контроль.

Врио главы региона потребовал отчета по всем направлениям работы с участками, в том числе по землям, которые должны быть переданы в муниципальную собственность.

«В течение двух месяцев подготовить отчет, сколько у нас земель, как идет процесс передачи. Еще раз повторяю, нерасторопность в этом вопросе лишает область десятков миллионов рублей», - подчеркнул врио губернатора.

Он поручил также провести инвентаризацию полевых земель.

«У нас огромные резервы в этом направлении. Эти земли надо запускать в сельскохозяйственный оборот, это возможность привлекать инвесторов», - обратился Олег Мельниченко к главам муниципальных образований.

В заключение он отметил, что необходимо обновить данные по всем операциям и до конца года сформировать единый ресурс по земельным участкам.