Сетевое издание|18+|Понедельник|21 июн 2021|11:05
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Общество

При продаже земель «своим» область потеряла сотни миллионов рублей

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В понедельник, 21 июня, на совещании в региональном правительстве врио губернатора Олег Мельниченко поднял проблему отсутствия должного контроля за оборотом земельных участков.

«Раньше действовали в интересах каких-то лиц, занижали стоимость земли, продавали за бесценок, а бюджет в итоге терял десятки и, я не побоюсь сказать, сотни миллионов рублей», - констатировал он.

Мельниченко потребовал ввести «нормальную» систему контроля за оборотом земель, а за землями сельскохозяйственного назначения - двойной контроль.

Врио главы региона потребовал отчета по всем направлениям работы с участками, в том числе по землям, которые должны быть переданы в муниципальную собственность.

«В течение двух месяцев подготовить отчет, сколько у нас земель, как идет процесс передачи. Еще раз повторяю, нерасторопность в этом вопросе лишает область десятков миллионов рублей», - подчеркнул врио губернатора.

Он поручил также провести инвентаризацию полевых земель.

«У нас огромные резервы в этом направлении. Эти земли надо запускать в сельскохозяйственный оборот, это возможность привлекать инвесторов», - обратился Олег Мельниченко к главам муниципальных образований.

В заключение он отметил, что необходимо обновить данные по всем операциям и до конца года сформировать единый ресурс по земельным участкам.

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Гость||

Опомнился )))) Вся землица уже в руках одного человека ) Кедр-89 - слышали такое? Так вот - все его, всё Константина Васильевича Б.

Гость||

Мельниченко не хочет дать команду силовикам провести расследование по этому поводу , есть много фактов махинации с землей команды Белозерцева и Кувайцева с Лузгиным в интересах прикормленного строительного бизнеса , в том числе в ущерб народу (застройка парка и др.зеленых зон,точечная застройка и т.д.) и в ущерб государству ( застройка с полигоном оборонного предприятия на ГПЗ , намеренное уничтожение ЗИФа и планируемая застройка вместо завода).

Гость||

Ничо не потеряли. Наоборот, поднялись неслабо.

Гость||

Гость писал(a):

Мельниченко не хочет дать команду силовикам провести расследование по этому поводу ,
Силовики тоже готовы принять участие.

Гость||

Так ведь совсем недавно все взахлеб говорили ,какой Иван молодец, Пензенскую область поднимает, патриот и т.д.Сам же и говорил.Как -будто о его делишках никто не знал.

Имя: Гость
Комментарий:

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