Сетевое издание|18+|Понедельник|21 июн 2021|11:05
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Общество

Назначен врио замминистра экономики Пензенской области

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В понедельник, 21 июня, на совещании в региональном правительстве было оглашено очередное назначение.

Врио замминистра экономики Пензенской области стал Евгений Васильевич Поричанский.

«Человек вырос в министерстве, прошел все ступени политической карьеры, я считаю, что дорос», - высказал свое мнение врио губернатора Олег Мельниченко.

По его мнению, надо ввести традицию назначать на высокие должности людей, которые начинали со специалистов и прошли весь путь по карьерной лестнице.

«Чтобы была преемственность, чтобы каждый понимал, что у него есть перспективы», - пояснил врио главы региона.

Евгений Поричанский будет работать под руководством главы министерства экономики Сергея Капралова, сохранившего свой пост после кадровых перестановок в правительстве области.

Источник — фото econom.pnzreg.ru
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Гость||

Чувствую украинский след

Мотовилов (гость)||

penzainform.ru писал(а):

«Человек вырос в министерстве, прошел все ступени политической карьеры, я считаю, что дорос», - высказал свое мнение врио губернатора Олег Мельниченко. По его мнению, над ввести такую традицию

================================================

Надо под корень ломать эту традицию и не пускать политических карьеристов выше ступени зама министра. Министрами должны быть честные люди из народа, не спутанные паутиной служебной мафии

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Человек вырос в министерстве, прошел все ступени политической карьеры, я считаю, что дорос», - высказал свое мнение врио губернатора Олег Мельниченко.
Консультант отдела государственного управления и

контрольно-надзорной деятельности Министерства

экономики Пензенской области. "Бабу Ягу со стороны брать не будем – воспитаем в своем коллективе!"))) Главное свой и своего клана.

Гость||

Другие тянули и этот потянет.какая экономика такие и министры с замами.

Гость||

физиономия явно не обезображена интеллектом

Гость||

власть худших, все уже привыкли

Гость||

Паутина прочная, везде сидят свои пауки. Не знаю, как ВРИО будет решать эту задачу по старинке.

Гость||

ему 25????

Гость||

Гость писал(а):

> ему 25????

============================

очень любопытно посмотреть, станет ли разгребать кучу дерьма этого министерства или просто будет по традиции сидеть и греться.

Гость||

Гость писал(а):

> физиономия явно не обезображена интеллектом

Сказано, что политик по экономике. И это печально.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Человек вырос в министерстве, прошел все ступени политической карьеры, я считаю, что дорос»
Не только вырос

Гость||

Гость писал(а):

> Гость писал(а):

> > ему 25????

> ============================

> очень любопытно посмотреть, станет ли разгребать кучу дерьма этого министерства или

> просто будет по традиции сидеть и греться.

Там для разгребания министр. А этот младосоплежуй для подстраховки и смотрящий от губера.

Гость||

Гость писал(a):

Там для разгребания министр. А этот младосоплежуй для подстраховки и смотрящий от губера.
Издеваетесь? Как может он быть от губернатора когда они не пересекались! Мельниченко был в Москве когда этого вел Белозерцев . Просто он из бочкаревских. А теперь внимание эту должность при Бочкареве В.К. занимал .... фанфары Белозерцев Александр Иванович, Заместитель Министра экономики Пензенской области - начальник отдела прогнозирования и стратегического развития ! Совпадение -не думаю!

Гость||

Человек вырос в министерстве! Папка чтоль на работу с собой брал?! И вырос ли уже?!

Имя: Гость
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