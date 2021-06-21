Назначен врио замминистра экономики Пензенской области

21.06.2021 | 09:22

В понедельник, 21 июня, на совещании в региональном правительстве было оглашено очередное назначение.

Врио замминистра экономики Пензенской области стал Евгений Васильевич Поричанский.

«Человек вырос в министерстве, прошел все ступени политической карьеры, я считаю, что дорос», - высказал свое мнение врио губернатора Олег Мельниченко.

По его мнению, надо ввести традицию назначать на высокие должности людей, которые начинали со специалистов и прошли весь путь по карьерной лестнице.

«Чтобы была преемственность, чтобы каждый понимал, что у него есть перспективы», - пояснил врио главы региона.

Евгений Поричанский будет работать под руководством главы министерства экономики Сергея Капралова, сохранившего свой пост после кадровых перестановок в правительстве области.