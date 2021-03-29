В Пензенской области большинство министров остаются на местах

В Пензенской области большинство министров сохранили посты в новом правительстве. Соответствующие решения принял врио губернатора Олег Мельниченко. Они были озвучены на оперативном совещании в понедельник, 29 марта.
На месте остался министр строительства и дорожного хозяйства области Александр Гришаев.
«Активно работаем с точки зрения реализации нацпроектов. Надо отработать все вопросы, связанные с дольщиками», - поручил ему Мельниченко.
Министерство сельского хозяйства продолжит возглавлять Роман Калентьев. Однако у него сменится заместитель.
На своих постах остаются министр труда, соцподдержки и демографии Алексей Качан и его заместители.
«Я надеюсь, что вы не подведете», - обратился к Качану врио губернатора.
Министерством спорта продолжит руководить Григорий Кабельский, министерством финансов - Любовь Финогеева (сохранены и все ее заместители).
«Мы с вами отдельно встретимся по нашему взаимодействию», - сказал Мельниченко Финогеевой.
Нет претензий у врио губернатора к работе министерства культуры. На посту министра остается Татьяна Курдова.
Сохранит пост и министр экономики Сергей Капралов.
Ранее стало известно, что свои посты в новом правительстве сохранили Николай Симонов (он продолжит возглавлять кабмин) и несколько его заместителей. На посту министра здравоохранения остался Александр Никишин, министерство образования пока продолжит возглавлять Александр Воронков.
Подпишитесь на Penzainform в Google News и на канал в Яндекс.Дзен.
Прежде всех мэра надо гнать за одноклассничками вслед. Вредитель!