Политика

В Пензенской области большинство министров остаются на местах

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В Пензенской области большинство министров сохранили посты в новом правительстве. Соответствующие решения принял врио губернатора Олег Мельниченко. Они были озвучены на оперативном совещании в понедельник, 29 марта.

На месте остался министр строительства и дорожного хозяйства области Александр Гришаев.

«Активно работаем с точки зрения реализации нацпроектов. Надо отработать все вопросы, связанные с дольщиками», - поручил ему Мельниченко.

Министерство сельского хозяйства продолжит возглавлять Роман Калентьев. Однако у него сменится заместитель.

На своих постах остаются министр труда, соцподдержки и демографии Алексей Качан и его заместители.

«Я надеюсь, что вы не подведете», - обратился к Качану врио губернатора.

Министерством спорта продолжит руководить Григорий Кабельский, министерством финансов - Любовь Финогеева (сохранены и все ее заместители).

«Мы с вами отдельно встретимся по нашему взаимодействию», - сказал Мельниченко Финогеевой.

Нет претензий у врио губернатора к работе министерства культуры. На посту министра остается Татьяна Курдова.

Сохранит пост и министр экономики Сергей Капралов.

Ранее стало известно, что свои посты в новом правительстве сохранили Николай Симонов (он продолжит возглавлять кабмин) и несколько его заместителей. На посту министра здравоохранения остался Александр Никишин, министерство образования пока продолжит возглавлять Александр Воронков.

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Гость||

Прежде всех мэра надо гнать за одноклассничками вслед. Вредитель!

Гость||

Всё по старому, полное разочарование, все бездельники и неумехи остались.

Гость||

:))) умора

Лузгин давай в ринг с этим Врио :)

Кто выиграет тот и губер

Гость||

Хорошая труппа.БИА не хватает.

Гость||

Трындец И что же нового

Гость||

Зря оставили Курдову. Памятник брата Курдова по совести или по родственному. Гнать нужно было только за это.

Может где проколется и к Белозерцеву поедет...

Гость||

Провал 2

Гость||

Неужели кто-то думал, что что-то изменится?)

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Министерством спорта продолжит руководить Григорий Кабельский
Не грусти, мама, мы пойдем другим путем.

Гость||

Пензенский цирк продолжается!

Гость||

ни каких перемен не будет с этим временым

Гость||

Полное разочарование, жаль, была надежда!

Гость||

Кабельского турнуть надо ,достал уже

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензенской области большинство министров сохранили посты в новом правительстве.
[

Походу Белозерцев тоже скоро вернется.

Гость||

Не будет никаких перемен нигде, пока в москве все по-старому

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Имя: Гость
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