В Пензенской области большинство министров остаются на местах

29.03.2021 | 09:34

В Пензенской области большинство министров сохранили посты в новом правительстве. Соответствующие решения принял врио губернатора Олег Мельниченко. Они были озвучены на оперативном совещании в понедельник, 29 марта.

На месте остался министр строительства и дорожного хозяйства области Александр Гришаев.

«Активно работаем с точки зрения реализации нацпроектов. Надо отработать все вопросы, связанные с дольщиками», - поручил ему Мельниченко.

Министерство сельского хозяйства продолжит возглавлять Роман Калентьев. Однако у него сменится заместитель.

На своих постах остаются министр труда, соцподдержки и демографии Алексей Качан и его заместители.

«Я надеюсь, что вы не подведете», - обратился к Качану врио губернатора.

Министерством спорта продолжит руководить Григорий Кабельский, министерством финансов - Любовь Финогеева (сохранены и все ее заместители).

«Мы с вами отдельно встретимся по нашему взаимодействию», - сказал Мельниченко Финогеевой.

Нет претензий у врио губернатора к работе министерства культуры. На посту министра остается Татьяна Курдова.

Сохранит пост и министр экономики Сергей Капралов.

Ранее стало известно, что свои посты в новом правительстве сохранили Николай Симонов (он продолжит возглавлять кабмин) и несколько его заместителей. На посту министра здравоохранения остался Александр Никишин, министерство образования пока продолжит возглавлять Александр Воронков.