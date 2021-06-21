COVID-19: в Пензенской области резко снизилось число выписываемых

21.06.2021 | 13:17

В Пензенской области снизилось суточное число выписываемых пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Количество поборовших COVID-19, зарегистрированных за 20 дней июня, составило 723.

Особенно заметно ежедневное число выписываемых сократилось на минувшей неделе. С 12 июня региональный оперативный штаб каждые сутки сообщает менее чем о 26 выздоровевших. 20 июня зарегистрировали лишь 13 человек, поборовших вирус.

Если сравнивать с тем же периодом (первые 20 дней) мая, то тогда медики отчитались о 1 512 выздоровевших. Всего за май выписали 2 188 человек, в среднем по 70 в день.

В апреле зарегистрировали 3 199 перенесших инфекцию, в среднем ежедневно больничный закрывали 106 пациентам.

За март выписали 4 139 человек, в среднем сообщалось о выздоровлении 133 в день.

На 20 июня в Пензенской области выписано 45 340 человек, погибло 926 пациентов (413 мужчин и 513 женщин) в возрасте от 26 до 97 лет.

Региональное управление Роспотребнадзора отметило ухудшение эпидемической ситуации. В Сурском крае участились вызовы скорой и госпитализации. Количество поборовших COVID-19, зарегистрированных за 20 дней июня (723), в два раза меньше, чем число выявленных за это время инфицированных (1 428).

На сегодняшний день в области развернуто 1 955 коек в ковидариях.

Планируется, что до 23 июня оперативный штаб региона будет наблюдать и оценивать ситуацию с распространением COVID-19, после чего решит, требуется ли ввести дополнительные ограничительные меры.