В правительстве рассказали об ухудшении обстановки по COVID-19

21.06.2021 | 10:02

В Пензенской области продолжает ухудшаться эпидемиологическая ситуация. Об этом на совещании в понедельник, 21 июня, сообщил врио зампреда регионального правительства Вячеслав Космачев.

«За субботу и воскресенье отмечается продолжение увеличения больных коронавирусом. Еще на сотню увеличилось количество вызовов скорой в сутки - уже 1 500 с лишним. За сутки 146 больных госпитализированы, это больше, чем в прошлое воскресенье», - пояснил он.

Космачев уточнил, что развернуто уже 1 955 инфекционных коек.

«70 больных в реанимации, 52 на ИВЛ. За сутки погибло 11 человек», - констатировал врио зампреда.

Врио губернатора Олег Мельниченко заявил, что до среды, 23 июня, оперштаб продолжит наблюдать за ситуацией, а потом подведет итоги.

«Если они будут некрасивые, начнем каждый день работать с главами по каждому муниципальному образованию», - заключил он.