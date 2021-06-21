Сетевое издание|18+|Понедельник|21 июн 2021|11:05
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Общество

В правительстве рассказали об ухудшении обстановки по COVID-19

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В Пензенской области продолжает ухудшаться эпидемиологическая ситуация. Об этом на совещании в понедельник, 21 июня, сообщил врио зампреда регионального правительства Вячеслав Космачев.

«За субботу и воскресенье отмечается продолжение увеличения больных коронавирусом. Еще на сотню увеличилось количество вызовов скорой в сутки - уже 1 500 с лишним. За сутки 146 больных госпитализированы, это больше, чем в прошлое воскресенье», - пояснил он.

Космачев уточнил, что развернуто уже 1 955 инфекционных коек.

«70 больных в реанимации, 52 на ИВЛ. За сутки погибло 11 человек», - констатировал врио зампреда.

Врио губернатора Олег Мельниченко заявил, что до среды, 23 июня, оперштаб продолжит наблюдать за ситуацией, а потом подведет итоги.

«Если они будут некрасивые, начнем каждый день работать с главами по каждому муниципальному образованию», - заключил он.

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Гость||

Кто верит? Дураков надо.

Гость||

На прошлой неделе правительство заявило, что недовольно темпами вакцинации и к концу недели резко ухудшилась статистика заболеваемости. Случайное совпадение?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

За сутки погибло 11 человек», - констатировал врио зампреда
Так 11 или 8, как сообщили раньше? Определиться бы как-то надо, а то запутались совсем.

Гость||

52 на ИВЛ ? В Коммунарке выживаемость на ИВЛ 13%.

Гость||

Гость писал(a):

В Коммунарке выживаемость на ИВЛ 13%.
Это если без подачи кислорода. Не благодари

Гость||

Заболевших 80, а госпитализировано 146 !?

Гость||

Сначала было 8 теперь уже 11. Сколько будет к обеду?

Гость||

Болтуны и жулики. У них пример хороший-геополитик.

Гость||

Некрасивые итоги!!!!! А нужно, чтобы не поругали!!!!

Гость||

10.35 Не смеши ))

Гость||

Жарко на улице, сидите дома.

Гость||

Гость писал(a):

Это если без подачи кислорода. Не благодари
это подачей черной или красной икры?

Гость||

Устали снимать лапшу с ушей

Гость||

Гость писал(a):

Кто верит? Дураков надо.
Это правда.Стариков , лишённых пенсий с каждым месяцем всё больше.

Д-р Шаффхаузен||

А что там с праздником семьи и верности? Евпатий и Февронья, гуляние и прочие митинги у монумента будут?

Имя: Гость
Комментарий:

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