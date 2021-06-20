Сетевое издание|18+|Воскресенье|20 июн 2021|16:49
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+31oC
+32oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+29oC
+30oC
Завтра | Облачно |

Общество

Пензячка три года добивалась выдачи протеза за полтора миллиона рублей

Печать

Трехгодичные хождения по мукам. История началась в 2018-м, когда перед инвалидом второй группы с детства Натальей Кашкиной встал вопрос очередной замены протеза.

«Я работала, на тот момент уже была беременна. Я очень активный человек, управляю автомобилем. Мне был необходим качественный протез. А так как у меня еще врожденное отсутствие руки, помимо того, что нет ноги, соответственно мне необходимо более устойчивое положение. А это уже дорогостоящие технические средства реабилитации», - рассказала Наталья.

Чтобы получить нужный протез, надо было направить заявку в территориальное отделение фонда обязательного медицинского страхования. Однако в пришедшем ответе было написано: то, что хочет Наталья, якобы ей не положено.

«Меня пытались обеспечить тем техническим средством, которое мне никак не подходит, самым дешевым протезом. И дважды пытались им обеспечить, пока шли судебные разбирательства. Я отказывалась, сообщала, что он мне не подходит, ссылалась на письма врачей, заключения медико-технической комиссии», - пояснила пензячка.

А то, что предложили взамен, женщине категорически не подходит. Пришлось жаловаться в прокуратуру и писать в районный суд.

«Прокурор Октябрьского района Пензы обратился в интересах заявительницы с иском о возложении на фонд социального страхования Пензенской области обязанности предоставить инвалиду протез бедра модульный, с характеристиками, которые соответствуют человеку, ведущему активный образ жизни», - сообщила заместитель начальника отдела прокуратуры области Наталья Бычкова.

Судебная коллегия по гражданским делам Пензенского областного суда, изучив материалы дела, пришла к выводу, что предоставленный женщине протез не соответствует ее индивидуальным физиологическим особенностям.

«Он не может обеспечить должный уровень безопасности при его использовании, и потому возложила на ответчика обязанность обеспечить жительницу Пензы техническим средством реабилитации, подходящим по всем показателям», - пояснила пресс-секретарь областного суда Наталья Яшина.

Кстати протез, за который три года пришлось бороться Наталье Кашкиной, стоит более полутора миллионов рублей, а тот, что ей сначала выдавали, - около трехсот тысяч.

Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
0
0
0
0
 
Гость||

Ахххаахха

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте