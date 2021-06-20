Пензенский дачник отстоял свое право на благоприятную среду в суде

20.06.2021 | 14:19

Собственник дачного участка в СНТ в Железнодорожном районе Пензы подал иск в суд с требованием убрать мусорный контейнер, установленный поблизости от его земли.

Площадка для сбора отходов причиняла множество неудобств горожанину. Летом контейнер быстро наполнялся, мусор разносился по ближайшей территории, попадая и на его участок. Также мужчину одолевал запах и бродячие псы, которых привлекали бытовые отходы.

По словам пензенца, пребывание на даче становилось невыносимым, загородный отдых портился, тем самым нарушались его права на благоприятную среду.

Мужчина обратился в администрацию СНТ с просьбой перенести контейнер, и получил ответ от председателя правления, гласящий, что место установки мусорной площадки было согласовано на общем собрании членов садового товарищества и утверждено в 2010 году. Альтернативы данной точке сбора бытовых отходов нет.

Тогда пензенец обратился к служителям Фемиды. Суд встал на его сторону.

«В силу пункта 5.10 СП 53.13330.2019 «Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения», на территории для ведения садоводства площадки для установки контейнеров твердых бытовых отходов должны размещаться на расстоянии не менее 20 метров от границ участков. Согласно представленному истцом акту осмотра расстояние от задней стенки ограждения контейнерной площадки для мусора до границы земельного участка составляет 1,7 метра», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

Служители Фемиды удовлетворили иск мужчины и обязали СНТ ликвидировать мусорную площадку и создать для собственника участка благоприятную среду.