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Общество

Озвучен средней размер зарплаты жителей области в январе - марте

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Пензастат обнародовал информацию о среднемесячной заработной плате в области за январь - март 2021 года.

Согласно данным статистики, в среднем работники организация и предприятий региона получали 34 784 рубля.

Наиболее высоко оплачивался труд жителей Пензенской области, занятых финансовой и страховой деятельностью (в среднем 49 341 рубль в месяц), профессиональной научной и технической деятельностью (44 107 рублей), а также работающих в области информации и связи (41 536 рублей).

Меньше всего зарплата была у пензенцев, которые трудятся в сферах образования (в среднем 28 741 рубль), культуры и организации досуговой деятельности (28 701 рубль), гостиничного бизнеса и на предприятиях общественного питания (27 861 рубль), водоснабжения и водоотведения, утилизации отходов (25 840 рублей).

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Гость||

Опять пензсрат гнилую статистику выложил. Неужели самим не стыдно???

Гость||

Нищая Пензюкия живёт впроголодь не первое десятилетие. То печенеги их терзали, то половцы, то Ваня-вор со своими дебильными родственничками и корешами...

Гость||

Гость писал(a):

то Ваня-вор со своими дебильными родственничками и корешами...
Они то еще пока остались, ваня временно отдыхает просто

Гость||

Но врагами большинство все равно считают Америку и Украину

Гость||

Недавно показывали доходы за 2020 министров, глав врачей и прочих крупных чинков-так вот, у них правтически у всех зэпэ выросла, а у простого народа-НЕТ....Вот поэтому и растет средняя зэпэ-благодаря чиновникам, которые незабывают ее себе каждый год повышать-а у людей 5-7 лет доход на месте стоит-вынуждены подработки искать, чтоб свести концы с концами..Пенз с рат надо вообще сократить-толку от этой кантолры "0"-одно надувательство и обман народа...

Гость||

опять сказки про голубцы, только у кого то капуста а у кого то мясцо

Имя: Гость
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