Озвучен средней размер зарплаты жителей области в январе - марте

20.06.2021 | 11:15

Пензастат обнародовал информацию о среднемесячной заработной плате в области за январь - март 2021 года.

Согласно данным статистики, в среднем работники организация и предприятий региона получали 34 784 рубля.

Наиболее высоко оплачивался труд жителей Пензенской области, занятых финансовой и страховой деятельностью (в среднем 49 341 рубль в месяц), профессиональной научной и технической деятельностью (44 107 рублей), а также работающих в области информации и связи (41 536 рублей).

Меньше всего зарплата была у пензенцев, которые трудятся в сферах образования (в среднем 28 741 рубль), культуры и организации досуговой деятельности (28 701 рубль), гостиничного бизнеса и на предприятиях общественного питания (27 861 рубль), водоснабжения и водоотведения, утилизации отходов (25 840 рублей).