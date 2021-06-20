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Общество

Гусев, Филимонов, Сенников и Каряка приедут в Спутник болеть за сборную

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Спортивный комментатор Виктор Гусев и известные экс-футболисты будут поддерживать сборную России в Городе Спутнике.

В понедельник, 21 июня, главная футбольная команда страны сыграет решающий матч на групповом этапе чемпионата Европы со сборной Дании. Трансляцию поединка организуют на большом экране фонтанной площади Спутника. Вместе с болельщиками следить за игрой отсюда будут Виктор Гусев, Дмитрий Сенников, Андрей Каряка и Александр Филимонов.

В 20:30 бывшие игроки сборной проведут автограф-сессию, а в 21:00 сыграют в футбол на импровизированном поле, которое специально к мероприятию будет подготовлено администрацией парка Спутника.

Начало трансляции матча в 22:00.

Именитые спортсмены посетят Спутник в рамках фан-фестиваля «Наши парни», который во время Евро-2020 проходит в 11 городах России. Вход на мероприятие свободный, начало в 19:00.

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