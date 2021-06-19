Общество

В Пензе состоялся праздник спорта и здорового образа жизни

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Пензенская земля славится спортивными традициями и чемпионами. 49 человек принимали участие в Олимпийских играх разных лет, завоевано 43 медали. Люди, чьи портреты размещены на одноименной аллее, - пример для тех, кто еще только вышел на старт карьеры.

«Чем больше детей мы привлекаем под свои знамена, тем больше возможность найти одаренную частичку олимпийского движения», - отметил заслуженный работник физической культуры РФ Владимир Антонов.

На стадионе «Первомайский» состоялся праздник спорта и здорового образа жизни. Молодежь во Всероссийский олимпийский день предавалась любимому досугу: одни вышли с ракетками на теннисные корты, другие играли в стритбол, команды регбистов мерились силами.

Ирина Черевань стремится попасть в Книгу рекордов России. Задача непростая - пробежать 16 километров и выполнить упражнение берпи 2 000 раз.

«Она выступала на соревнованиях, прыгала 1 000 берпи, показала очень хороший результат. Я увидел в ней потенциал и предложил установить рекорд. С января мы начали готовиться», - рассказал тренер Андрей Шевченко.

Довольно скоро за достижениями других атлетов будут следить не только в Пензе, но и во всем мире. В Токио пройдет очередная Олимпиада.

«Примут участие пензенские спортсмены Денис Аблязин, Анастасия Близнюк (художественная гимнастика), впервые будут участвовать Наталья Афремова и Анастасия Горбунова», - сообщил врио заместителя министра физической культуры и спорта Пензенской области Сергей Никишин.

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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