В Пензе прошел тур фестиваля авторской песни «Очарование»

19.06.2021 | 21:00

В Детском парке звучала музыка - здесь расположились участники фестиваля авторов современного романса и лирической песни «Очарование». Он проходит по 10 номинациям, члены жюри выбирают лучших в трех категориях: «Текст», «Артистизм» и «Звучание».

«Всего у нас девять туров прослушивания, один из них проходит в Пензе», - пояснила организатор Елена Дарина.

Основательница фестиваля вместе с ним путешествует по России в течение четырех лет и не собирается останавливаться.

Победителей пригласят на гала-концерт, который пройдет в Москве.