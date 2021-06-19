Общество

В Пензе прошел тур фестиваля авторской песни «Очарование»

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В Детском парке звучала музыка - здесь расположились участники фестиваля авторов современного романса и лирической песни «Очарование». Он проходит по 10 номинациям, члены жюри выбирают лучших в трех категориях: «Текст», «Артистизм» и «Звучание».

«Всего у нас девять туров прослушивания, один из них проходит в Пензе», - пояснила организатор Елена Дарина.

Основательница фестиваля вместе с ним путешествует по России в течение четырех лет и не собирается останавливаться.

Победителей пригласят на гала-концерт, который пройдет в Москве.

Источник — ТРК «Наш дом», Илья Шереметьев
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