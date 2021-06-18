В Родительскую субботу зареченцев повезет на кладбище автобус

18.06.2021 | 09:02

В субботу, 19 июня, в день всеобщего поминовения усопших - Троицкую родительскую субботу - с 8:00 до 14:00 зареченцы смогут доехать до кладбища на автобусе, предоставленном муниципальным предприятием «Автотранс».

Общественный транспорт будет отправляться от КПП № 5 (А) и № 11 (АМ). Цена билета составит 20 рублей, будут действовать проездные и льготы.

От проходной транспорт отправится в 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00 и 13:00, с кладбища - в 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30 и 13:30, сообщается на сайте автопредприятия.

Как сообщили порталу PenzaInform.ru в пресс-службе администрации Пензы со ссылкой на управление транспорта и связи, в областном центре дополнительный транспорт 19 июня выделять не планируется - такие меры принимаются лишь на Радоницу и Красную горку.