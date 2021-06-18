Общество

В Родительскую субботу зареченцев повезет на кладбище автобус

Печать

В субботу, 19 июня, в день всеобщего поминовения усопших - Троицкую родительскую субботу - с 8:00 до 14:00 зареченцы смогут доехать до кладбища на автобусе, предоставленном муниципальным предприятием «Автотранс».

Общественный транспорт будет отправляться от КПП № 5 (А) и № 11 (АМ). Цена билета составит 20 рублей, будут действовать проездные и льготы.

От проходной транспорт отправится в 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00 и 13:00, с кладбища - в 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30 и 13:30, сообщается на сайте автопредприятия.

Как сообщили порталу PenzaInform.ru в пресс-службе администрации Пензы со ссылкой на управление транспорта и связи, в областном центре дополнительный транспорт 19 июня выделять не планируется - такие меры принимаются лишь на Радоницу и Красную горку.

0
0
0
0
 
Гость||

Е.Столярова и полиция будут бороться с вовлечением детей в преступный промысел нищенства и попрошайничества,одной из диаспор Пензы ,на городских кладбищах?

19 и 20 июня ожидается нашествие "нищих" детей. А кочевые это или местные ,должна выяснять и пресекать полиция...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте