В пензенской колонии ввели ограничения из-за коронавируса

18.06.2021 | 16:07

В пензенских исправительных колониях начали вводить режим ограничений. В частности, это уже коснулось ИК-8 в Лесном поселке.

В пятницу, 18 июня, пресс-служба регионального УФСИН России сообщила, что с 16-го числа там прекратили принимать посылки и передачи, приостановили предоставление длительных и краткосрочных свиданий, ограничили посещение колонии представителями власти.

«Свидания осужденным с защитниками, адвокатами осуществляются в помещении, где имеется стекло, с использованием средств индивидуальной защиты», - пояснили в управлении.

Ограничения введены до особого указания.

Длительные свидания в колониях стали разрешать лишь в марте 2021-го, до того в течение года в целях борьбы с распространением коронавируса они были запрещены. Речь шла о СИЗО-1, ИК № 1, 4, 5, 7, 8, лечебно-исправительном учреждении № 6 в Сердобске, колонии-поселении № 12 в Сосновке.