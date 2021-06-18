В пензенской колонии ввели ограничения из-за коронавируса

В пензенских исправительных колониях начали вводить режим ограничений. В частности, это уже коснулось ИК-8 в Лесном поселке.
В пятницу, 18 июня, пресс-служба регионального УФСИН России сообщила, что с 16-го числа там прекратили принимать посылки и передачи, приостановили предоставление длительных и краткосрочных свиданий, ограничили посещение колонии представителями власти.
«Свидания осужденным с защитниками, адвокатами осуществляются в помещении, где имеется стекло, с использованием средств индивидуальной защиты», - пояснили в управлении.
Ограничения введены до особого указания.
Длительные свидания в колониях стали разрешать лишь в марте 2021-го, до того в течение года в целях борьбы с распространением коронавируса они были запрещены. Речь шла о СИЗО-1, ИК № 1, 4, 5, 7, 8, лечебно-исправительном учреждении № 6 в Сердобске, колонии-поселении № 12 в Сосновке.
с одной стороны хорошо .меньше взяток будут давать чтобы пронести что то нелегальное.а это всем известно есть.с другой стороны несчастные люди кто там сидит..но думаю не дадут себя вакцинировать.тк им то терять не чего...да уж...жизнь..апокалипсис..