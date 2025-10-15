Общество

В ночь на 16 октября в Пензенской области может выпасть мокрый снег

В четверг, 16 октября, в Пензенской области будет облачно с прояснениями, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на четверг уличные термометры покажут -2...+3 градуса, местами возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем воздух прогреется до +4...+9 градусов, ожидается слабый дождь. К следующей ночи температура опустится до -3...+2.

На протяжении суток будет дуть юго-западный ветер, его порывы могут достигать 6-11 метров в секунду.

Ранее метеорологи предупредили, что на этой рабочей неделе Пензенская область будет находиться под влиянием поля пониженного атмосферного давления. Ожидается преобладание облачной погоды с осадками в виде дождя, а в отдельные дни - с мокрым снегом.

В старину 16 октября обращали внимание на облака: низкие и темные предвещали холод и снегопад.

