С 16 октября откроют левый поворот с улицы Новоселов

15.10.2025 | 17:18

С четверга, 16 октября, жители Зари смогут выезжать из микрорайона по старой схеме - поворачивая налево с улицы Новоселов (также будет разрешен разворот).

«До конца дня закончат работу по установке дорожных знаков и нанесению разметки на федеральной трассе М-5 при выезде из микрорайона Заря», - написал губернатор Олег Мельниченко в своем телеграм-канале в среду, 15-го числа.

Он подчеркнул, что учтены многочисленные обращения пензенцев. Жители Зари писали о своей проблеме в соцсетях, встречались с главой Пензы Олегом Денисовым.

«Поскольку пожелания людей касались дороги федерального значения, решение вопроса мы нашли во взаимодействии с руководителем Росавтодора», - сообщил глава региона. Он добавил, что поручил Олегу Денисову утром выехать в Зарю и лично проконтролировать, как прошло возвращение к прежней дорожной схеме.

Ранее стало известно, что монтаж освещения дороги, обустройство остановочных павильонов и организацию разворотных площадок на улице Новоселов должны закончить к 15 ноября. После этого там планируют пустить автобусы большой вместимости.