Общество

С 16 октября откроют левый поворот с улицы Новоселов

Печать
Telegram

С четверга, 16 октября, жители Зари смогут выезжать из микрорайона по старой схеме - поворачивая налево с улицы Новоселов (также будет разрешен разворот).

«До конца дня закончат работу по установке дорожных знаков и нанесению разметки на федеральной трассе М-5 при выезде из микрорайона Заря», - написал губернатор Олег Мельниченко в своем телеграм-канале в среду, 15-го числа.

Он подчеркнул, что учтены многочисленные обращения пензенцев. Жители Зари писали о своей проблеме в соцсетях, встречались с главой Пензы Олегом Денисовым.

«Поскольку пожелания людей касались дороги федерального значения, решение вопроса мы нашли во взаимодействии с руководителем Росавтодора», - сообщил глава региона. Он добавил, что поручил Олегу Денисову утром выехать в Зарю и лично проконтролировать, как прошло возвращение к прежней дорожной схеме.

Ранее стало известно, что монтаж освещения дороги, обустройство остановочных павильонов и организацию разворотных площадок на улице Новоселов должны закончить к 15 ноября. После этого там планируют пустить автобусы большой вместимости.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети