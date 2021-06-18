Общее число умерших от COVID-19 пензенцев превысило 900

18.06.2021 | 14:25

В пятницу, 18 июня, региональный оперативный штаб подтвердил сообщение о 78 новых случаях коронавирусной инфекции за минувшие сутки.

42 пациента проживают в Пензе, 9 - в Пензенском районе, 5 - в Заречном. По 4 человека инфицированы в Башмаковском и Мокшанском районах, по 3 - в Бессоновском и Пачелмском, по 2 - в Каменском и Тамалинском, по 1 - в Белинском, Земетчинском, Шемышейском и Кузнецком районах.

За сутки ПЦР-методом обследовано 2 678 человек. Суммарный охват тестированием составил 77,12% населения.

Общее количество заболевших в Пензенской области достигло 48 601. Под наблюдением находится 4 837 человек, снято с контроля 137 278.

За весь период эпидемии выздоровело 45 296 пациентов, из которых 21 выписался 17 июня.

Скончались в общей сложности 906 заболевших. О последних пяти летальных исходах также стало известно 17-го числа. Болезнь унесла жизни троих мужчин 1939, 1943 и 1949 года рождения и двух женщин (1935 и 1948). У всех пациентов имелись хроническая ишемическая болезнь сердца и артериальная гипертензия, у четырех - атеросклероз аорты. У 72-летнего мужчины наблюдался холицистит, у 78-летнего - панкреатит и эмфизема, у 82-летнего - ожирение, как и у 73-летней женщины, которая страдала и сахарным диабетом.

Причиной смерти всех пяти пациентов стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.