Общество

Общее число умерших от COVID-19 пензенцев превысило 900

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В пятницу, 18 июня, региональный оперативный штаб подтвердил сообщение о 78 новых случаях коронавирусной инфекции за минувшие сутки.

42 пациента проживают в Пензе, 9 - в Пензенском районе, 5 - в Заречном. По 4 человека инфицированы в Башмаковском и Мокшанском районах, по 3 - в Бессоновском и Пачелмском, по 2 - в Каменском и Тамалинском, по 1 - в Белинском, Земетчинском, Шемышейском и Кузнецком районах.

За сутки ПЦР-методом обследовано 2 678 человек. Суммарный охват тестированием составил 77,12% населения.

Общее количество заболевших в Пензенской области достигло 48 601. Под наблюдением находится 4 837 человек, снято с контроля 137 278.

За весь период эпидемии выздоровело 45 296 пациентов, из которых 21 выписался 17 июня.

Скончались в общей сложности 906 заболевших. О последних пяти летальных исходах также стало известно 17-го числа. Болезнь унесла жизни троих мужчин 1939, 1943 и 1949 года рождения и двух женщин (1935 и 1948). У всех пациентов имелись хроническая ишемическая болезнь сердца и артериальная гипертензия, у четырех - атеросклероз аорты. У 72-летнего мужчины наблюдался холицистит, у 78-летнего - панкреатит и эмфизема, у 82-летнего - ожирение, как и у 73-летней женщины, которая страдала и сахарным диабетом.

Причиной смерти всех пяти пациентов стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

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Гость||

Постройте хоть небольшой крематорий,хоть для инфекционных трупов за счёт бюджета.

Кому выгодно распространение заразы и увеличениние смертности населения?

Сделайте красивые,ухоженые колумбарии... в Чемодановке и на Н- Западном кладбищах,в Бессоновке и Терновке. Если будет уход,то всё окупится.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Скончались в общей сложности 906 заболевших. О последних пяти летальных исходах также стало известно 17-го числа
В заголовке: Общее число умерших от COVID-19 пензенцев превысило 900...

Это было новостью еще вчера. А сегодня уже не новость. Проморгали?

Гость||

Оооо... Рост пошел... Статистику начали ближе к реальности подгонять, а то все стабильно 73- 75 и не больше...а то как же- везде рост, а у нас все хорошо

Гость||

Гость писал(a):

рост невьепенный, было 77 стало 78.
Так к ста и выше надо постепеннее подходить. И потом - Скворцова признала уже официально, что статистика очень оперативного штаба сильно отстает от жизни, а особенно от смерти. Более менее реальное число летальных случаев, как и заражений, надо смотреть в данных Росстата за тот же отчетный период, а они в 2-3 раза выше обычно.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Причиной смерти всех пяти пациентов стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.
Верим.Ага.

Гость||

Росстат подправит,раза в 3 больше,к сожалению.

Гость||

А умерло,конечно пять,так,что-ли. ..

Гость||

хочется цифры узнать сколько умерло людей от наркоты.курева.алкоголя.чревоугодия.дтп.онкологии. и тд и тп.

Гость||

Гость писал(a):

хочется цифры узнать сколько умерло людей от наркоты.курева.алкоголя.чревоугодия.дтп.онкологии. и тд и тп.
Росстат в помощь.

Гость||

Среди них были привиты,или нет ?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Скончались в общей сложности 906 заболевших.
penzainform.ru писал(a):
У всех пациентов имелись хроническая ишемическая болезнь сердца и артериальная гипертензия, у четырех - атеросклероз аорты...
А где ковид? Липовые диагнозы в ковидстатистику подают

Гость||

Такие интересные, сначала устроят столпотворение на всяких мероприятиях, а потом ой, ну надо же, вспышка...

Имя: Гость
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