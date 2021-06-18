Названы причины увеличения числа зараженных коронавирусом в регионе

18.06.2021 | 10:21

С начала нового года в Пензенской области зарегистрировали 22 553 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин на брифинге в пятницу, 18 июня.

«После двухмесячного плато отмечается увеличение заболеваемости. Коэффициент заболеваемости достигает 1-1,4. Отмечается рост распространения COVID-19 среди трудоспособного населения, людей молодого возраста», - отметил он.

Михаил Перекусихин пояснил, что наметилась тенденция к повышению числа очагов заболеваемости на предприятиях.

«Остается высоким показатель летальности - 1,81», - пояснил он.

Глава регионального управления РПН подчеркнул, что нынешняя ситуация сложилась в регионе на фоне общего ухудшения положения в РФ и появления новых штаммов.