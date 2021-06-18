Общество

Названы причины увеличения числа зараженных коронавирусом в регионе

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С начала нового года в Пензенской области зарегистрировали 22 553 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин на брифинге в пятницу, 18 июня.

«После двухмесячного плато отмечается увеличение заболеваемости. Коэффициент заболеваемости достигает 1-1,4. Отмечается рост распространения COVID-19 среди трудоспособного населения, людей молодого возраста», - отметил он.

Михаил Перекусихин пояснил, что наметилась тенденция к повышению числа очагов заболеваемости на предприятиях.

«Остается высоким показатель летальности - 1,81», - пояснил он.

Глава регионального управления РПН подчеркнул, что нынешняя ситуация сложилась в регионе на фоне общего ухудшения положения в РФ и появления новых штаммов.

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Гость||

Постройте хоть небольшой крематорий,хоть для инфекционных трупов за счёт бюджета.

Кому выгодно распространение заразы и увеличениние смертности населения?

Сделайте красивые,ухоженые колумбарии... в Чемодановке и на Н- Западном кладбищах,в Бессоновке и Терновке. Если будет уход,то всё окупится.

Гость||

Вот и озвучьте - сколько в больницах, сколько привитых болеют и как, болеют ли пожилые привитые и наконец - сколько человек в реанимации.Откройте госпиталь, там хотя бы старики выживали !

Гость||

Гастарбайтеров завезли с новыми штаммами ,вот и этог.

Гость||

Гость писал(a):

Постройте хоть небольшой крематорий,хоть для инфекционных трупов за счёт бюджета.
Обязательно построим, если пойдёшь туда работать.

Гость||

Гость писал(a):

Постройте хоть небольшой крематорий,хоть для инфекционных трупов за счёт бюджета.

Обязательно построим, если пойдёшь туда работать.

Я не против,но нет допуска к газовым котельнам.

Гость||

Увеличение очагов на предприятиях среди трудоспособного населения молодого возраста прошедшего организованную вакцинацию?

Предприятия всех кого возможно привили и бах вспышка заболеваемости?

Гость||

Гость писал(а):

> Гость писал(a):

Постройте хоть небольшой крематорий,хоть для

> инфекционных трупов за счёт бюджета.

Обязательно построим, если

> пойдёшь туда работать.

С огромным удовольствием. Только думаю там из блатных-родни-своих очередь будет на работу, не пробиться

Гость||

Команда из Москвы была

Гость||

Думаю , что все это афера.

Гость||

Мы идем по пути Индии, где в январе 2021 года началась массовая вакцинация, через 2-3 месяца массово стали заражаться и умирать.Нас ведут туда же.

Гость||

А кто обещал что всё будет хорошо? Нате жуйте не поперхнитесь

Гость||

А чего опять Роспотребнадзор сидит и бездействует?! "Забили" все уже на меры всякие, потому что контроля нет! в принципе его и раньше не было, раз в неделю для показухи выходили!

Гость||

«Забили»- это в смысле стали проводить эстафеты-слеты-конференции и прочие мероприятия для осваивания бюджетных средств ( в собственные карманы)?

Гость||

Гость писал(a):

Обязательно построим, если пойдёшь туда работать.
Буду работать там круглосуточно, на благо единой орды!

Гость||

Недели 2 назад как сообщали, что прошла дискотека со звездами 90-х. И вот те на... никогда такого не было и вот опять.

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Имя: Гость
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