Общество

Пензенцев радует удешевление яиц и шокирует цена на свеклу

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Яйца в Пензе подешевели. На рынках их предлагают по 50 рублей за десяток, но появлялись ценники и ниже.

«По 35 были - свежие, хорошие, молодка», - подтвердила продавец Марина Ключникова.

В сетевых магазинах - похожая картина. Весной 2021-го яйца в целом по стране сильно подорожали, поэтому нынешнее снижение стоимости кажется ощутимым. По данным Росстата, средняя розничная цена за десяток в январе была около 75 рублей, а в марте - уже свыше 81. Так что летняя дешевизна покупателей радует.

А вот производителям в данный момент непросто: себестоимость яйца - 5 рублей.

«Сейчас торгуют наши предприятия ниже себестоимости, поэтому, конечно, для них очень важно, чтобы цена была на уровне себестоимости. Иначе предприятия станут убыточными», - пояснила начальник управления рынка продовольствия и лицензирования минсельхоза Нина Богач.

Разброс цен на прилавках очень велик, отборный фермерский продукт дешево и сейчас не купить.

Стоимость яиц в России сильно колеблется от сезона: выше всего она взлетает накануне Пасхи, снижение обычно отмечается к лету.

Сильно удивляет пензенцев свекла: в июне она дороже яблок - 130 рублей за килограмм.

«В прошлом году молодая свекла стоила 60 рублей. Сейчас не только овощи подорожали - подорожало все, начиная от хлеба и заканчивая бакалеей», - констатировала продавец Ольга Киреева.

Шокированные покупатели берут всего по 1-2 штуки - на борщ.

Цена на морковь колеблется от 80 до 100 рублей за килограмм, молодой картофель можно купить за 75-80. Продавцы просят не паниковать: чуть позже овощи подешевеют.

Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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