В Пензе планируют приобрести коммунальную технику в лизинг

16.06.2021 | 14:24

Приобретение коммунальной техники обсудили депутаты Пензенской городской думы на заседании постоянной комиссии в среду, 16 июня.

Как доложила начальник Финансового управления Пензы Ольга Завьялкина, сейчас мэрия прорабатывает вопрос покупки техники для уборки города в лизинг.

«Зима 2020-2021 года показала проблемы после снегопадов. В настоящий момент и до конца года средств, которые мы можем направить на покупку техники, не ожидается. Поэтому планируется приобрести технику в лизинг», - рассказала главный финансист Пензы.

По словам Ольги Завьялкиной, областному центру требуется порядка 40 единиц техники: комбинированные дорожные машины (КДМ), многофукнциональные машины, пожарная техника. По ценам на сегодняшний день стоимость парка оценивается в сумму около 265 млн рублей.

«На данный момент запросы сделаны в лизинговые компании, чтобы оценить предложения. Технику планируется приобрести на 5 лет. С видами техники уже определились. Требуется 31 единица для уборки магистралей, 6 единиц для уборки скверов, парков и тротуаров, а также пожарная машина», - уточнила Ольга Завьялкина.

Она добавила, что лизинговые компании работают непосредственно с заводами-изготовителями либо с их представителями.

«Мы даем заявку о том, какая техника нам требуется, указываем характеристики, но марку указать не можем, это будет нарушение антимонопольного законодательства. Лизинговая компания заявляется и работает в соответствии с нашими требованиями», - подчеркнула она.

Первый взнос за новую технику планируется внести в октябре - декабре 2021 года, сумма составит около 18 млн рублей.