В Пензе планируют приобрести коммунальную технику в лизинг

Приобретение коммунальной техники обсудили депутаты Пензенской городской думы на заседании постоянной комиссии в среду, 16 июня.
Как доложила начальник Финансового управления Пензы Ольга Завьялкина, сейчас мэрия прорабатывает вопрос покупки техники для уборки города в лизинг.
«Зима 2020-2021 года показала проблемы после снегопадов. В настоящий момент и до конца года средств, которые мы можем направить на покупку техники, не ожидается. Поэтому планируется приобрести технику в лизинг», - рассказала главный финансист Пензы.
По словам Ольги Завьялкиной, областному центру требуется порядка 40 единиц техники: комбинированные дорожные машины (КДМ), многофукнциональные машины, пожарная техника. По ценам на сегодняшний день стоимость парка оценивается в сумму около 265 млн рублей.
«На данный момент запросы сделаны в лизинговые компании, чтобы оценить предложения. Технику планируется приобрести на 5 лет. С видами техники уже определились. Требуется 31 единица для уборки магистралей, 6 единиц для уборки скверов, парков и тротуаров, а также пожарная машина», - уточнила Ольга Завьялкина.
Она добавила, что лизинговые компании работают непосредственно с заводами-изготовителями либо с их представителями.
«Мы даем заявку о том, какая техника нам требуется, указываем характеристики, но марку указать не можем, это будет нарушение антимонопольного законодательства. Лизинговая компания заявляется и работает в соответствии с нашими требованиями», - подчеркнула она.
Первый взнос за новую технику планируется внести в октябре - декабре 2021 года, сумма составит около 18 млн рублей.
penzainform.ru писал(a):penzainform.ru писал(a):Так что дешевле: 5 лет платить лизинг или купить технику в собственность и закрыть вопрос сразу? Сколько взносов на лизинг будет в 2022 году?