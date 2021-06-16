Общество

В Пензе планируют приобрести коммунальную технику в лизинг

Печать

Приобретение коммунальной техники обсудили депутаты Пензенской городской думы на заседании постоянной комиссии в среду, 16 июня.

Как доложила начальник Финансового управления Пензы Ольга Завьялкина, сейчас мэрия прорабатывает вопрос покупки техники для уборки города в лизинг.

«Зима 2020-2021 года показала проблемы после снегопадов. В настоящий момент и до конца года средств, которые мы можем направить на покупку техники, не ожидается. Поэтому планируется приобрести технику в лизинг», - рассказала главный финансист Пензы.

По словам Ольги Завьялкиной, областному центру требуется порядка 40 единиц техники: комбинированные дорожные машины (КДМ), многофукнциональные машины, пожарная техника. По ценам на сегодняшний день стоимость парка оценивается в сумму около 265 млн рублей.

«На данный момент запросы сделаны в лизинговые компании, чтобы оценить предложения. Технику планируется приобрести на 5 лет. С видами техники уже определились. Требуется 31 единица для уборки магистралей, 6 единиц для уборки скверов, парков и тротуаров, а также пожарная машина», - уточнила Ольга Завьялкина.

Она добавила, что лизинговые компании работают непосредственно с заводами-изготовителями либо с их представителями.

«Мы даем заявку о том, какая техника нам требуется, указываем характеристики, но марку указать не можем, это будет нарушение антимонопольного законодательства. Лизинговая компания заявляется и работает в соответствии с нашими требованиями», - подчеркнула она.

Первый взнос за новую технику планируется внести в октябре - декабре 2021 года, сумма составит около 18 млн рублей.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

По словам Ольги Завьялкиной, областному центру требуется порядка 40 единиц техники: комбинированные дорожные машины (КДМ), многофукнциональные машины, пожарная техника. По ценам на сегодняшний день стоимость парка оценивается в сумму около 265 млн рублей.
penzainform.ru писал(a):
Первый взнос за новую технику планируется внести в октябре - декабре 2021 года, сумма составит около 18 млн рублей.
Так что дешевле: 5 лет платить лизинг или купить технику в собственность и закрыть вопрос сразу? Сколько взносов на лизинг будет в 2022 году?

Гость||

Гость писал(a):

Сколько взносов на лизинг будет в 2022 году?
А сколько откатов!

Гость||

На фото показана неплохая техника, черного цвета. Это будет побочный эффект от лизинговых схэм?

Гость||

Так не тратили бы на губернский лицей на шкафы по миллиону и мышки по 30 тысяч, может и на технику хватило бы. А какая стоимость техники без лизинга? А то 40 машин в аренду на 5 лет за 265 млн дороговато.

Гость||

У чиновников - лизинг. У народа - сосинг.

Гость||

Кто кому сделает лизинг?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте