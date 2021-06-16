В области продолжает уменьшаться пассажирооборот

16.06.2021 | 16:51

Пензастат обнародовал данные о пассажирских перевозках в области в январе - апреле 2021 года. Специалисты подсчитали, что за данный период организации перевезли 20 млн 227 тыс. 300 человек.

Пассажирооборот составил 361 тыс. 284 пасс.-км. Это меньше, чем за аналогичный период 2020 года, на 7,3%.

Статистика показывает, что в январе текущего года пассажирооборот в области равнялся 90 тыс. 600 пасс.-км, тогда как в первом месяце 2020-го - 112 тыс. 500 пасс.-км, в феврале также наблюдалось снижение: 88 тыс. 800 пасс.-км в 2021-м и 122 тыс. 800 - в 2020-м.

В марте пассажирооборот составил 91 тыс. 400 пасс.-км (114 тыс. 300 пасс.-км - в 2020-м), в апреле - 90 тыс. 500 пасс.-км (40 тыс. 200 пасс.-км. - в 2020-м).

Уменьшение количества жителей области, желающих воспользоваться услугами перевозчиков, стало одной из причин повышения стоимости проезда в маршрутных такси и автобусах. На решение компаний поднять цены на свои услуги повлияло и подорожание горюче-смазочных материалов, необходимость увеличить зарплаты работникам.

Больше всего недовольства изменившаяся стоимость билетов вызвала у жителей областного центра. 14 ноября цена на билет в автобусах большого класса увеличилась до 27 рублей, малого - до 32.

Остановить рост оплаты услуг перевозчиков мог бы переход Пензы на регулируемые тарифы. Однако, по словам мэра Андрея Лузгина, торги только по четырем маршрутам потребуют ежегодного выделения из городской казны 250 млн рублей. Это без финансирования работы троллейбусного парка. Пока средств в бюджете недостаточно.