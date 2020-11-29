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Общество

Пензастат: пассажирооборот в области упал на четверть

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В Пензенской области за январь - октябрь 2020 года общественный транспорт перевез 45,8 млн пассажиров. Данные обнародовал Пензастат.

Это 75,3% к тому же периоду 2019-го.

«Пассажирооборот составил 901,6 млн пасс.-км, что на 26,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года», - отметила начальник отдела статистики торговли и услуг Наталья Мамонова.

Уменьшение количества пензенцев, желающих воспользоваться услугами перевозчиков, стало одной из причин повышения стоимости проезда в маршрутных такси и автобусах областного центра. 14 ноября цена на билет в автобусах большого класса увеличилась до 27 рублей, малого - до 32.

Остановить рост оплаты услуг перевозчиков мог бы переход Пензы на регулируемые тарифы. Однако, по словам мэра Андрея Лузгина, торги только по четырем маршрутам потребуют ежегодного выделения из городской казны 250 млн рублей. Это не включая финансирования работы троллейбусного парка. Пока средств в бюджете недостаточно.

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Гость||

В марте 50 рубликов маршрутка будет.

Гость||

А как посчитали? В маршрутках билеты не выдают.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пассажирооборот составил 901,6 млн пасс.-км
Каким образом осуществлялся подсчет? В маршрутках билеты не выдают, пассажиров "набивают" сверх положенной нормы.

Гость||

Ни в одном регионе такими темпами не повышают плату в общественном транспорте!Город с низкими зарплатами!СМИ недавно писали ,что народ стал скупать больше хлеба(у людей денег нет ездить в общественном транспорте!)

Гость||

Да ладно, они уже фактически признались, что просто в бюджет субсидии на бензин не заложили в этом году. Так что пассажиропоток тут ни при чем, просто бюджет не выделили.

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
Пассажирооборот составил 901,6 млн пасс.-км
Каким образом осуществлялся подсчет? В маршрутках билеты не выдают, пассажиров "набивают" сверх положенной нормы.
А на глазок, у них так глаз пристрелявши ..

Гость||

Пол, палец, потолок?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пока средств в бюджете недостаточно.
В свои карманы поменьше класть надо,тогда и в бюджете города денег будет больше!

Гость||

Так это хорошо или плохо?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пока средств в бюджете недостаточно.
А на дырявого коня и на памятник чей то матери нашли деньги! Это важнее? Или главнее?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

обнародовал Пензастат.
как вы можете что то обнародовать и утверждать если в маршрутках ни когда не было кассовых аппаратов?

Гость||

Упал оборот, ну так альтернатива появилась у активной части населения вместо дорогой, душной, нестерильной маршрутки, выбрали бег, спортивную ходьбу, размеренный шаг. Пенсионеры-тихоходы тоже отказались поддерживать рублём бомбил-маршрутчиков, плетутся потихонечку в булочную и обратно.

Гость||

Просто кто-то никак не насытится. Маршрутки как ходили переполненные, так и ходят. Когда власть будет штрафовать за все нарушения перевозчиков? Они почувствовали свою безнаказанность, вот власти и пора поставить перевозчиков на место. А не ныть что денег нет. На кентавров, фанеру и покраску находят и на муниципальный транспорт пусть ищут. Пусть штрафут и на собранные штрафы троллейбусы покупают.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|29.11.2020 16:11|

А как посчитали? В маршрутках билеты не выдают.

Билет если надо то бери но только этого ни кто ни делал и не делает. А то что это все туфта это точно кассовых аппаратов нет и не было хотя обязаны иметь а вот потом нам тут и напишите уменьшился или нет пассажиропоток и какая прибыль?

Гость||

губернатор Ульяновской области заморозил тарифы на 2021 год. Белозерцев, оглянись!!!

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Имя: Гость
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