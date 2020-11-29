Пензастат: пассажирооборот в области упал на четверть

29.11.2020 | 16:03

В Пензенской области за январь - октябрь 2020 года общественный транспорт перевез 45,8 млн пассажиров. Данные обнародовал Пензастат.

Это 75,3% к тому же периоду 2019-го.

«Пассажирооборот составил 901,6 млн пасс.-км, что на 26,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года», - отметила начальник отдела статистики торговли и услуг Наталья Мамонова.

Уменьшение количества пензенцев, желающих воспользоваться услугами перевозчиков, стало одной из причин повышения стоимости проезда в маршрутных такси и автобусах областного центра. 14 ноября цена на билет в автобусах большого класса увеличилась до 27 рублей, малого - до 32.

Остановить рост оплаты услуг перевозчиков мог бы переход Пензы на регулируемые тарифы. Однако, по словам мэра Андрея Лузгина, торги только по четырем маршрутам потребуют ежегодного выделения из городской казны 250 млн рублей. Это не включая финансирования работы троллейбусного парка. Пока средств в бюджете недостаточно.