Пензенская молодежь объявила войну наркоторговле

16.06.2021 | 21:00

Пензенские подростки взяли в руки винтовки и начали сражение с наркобизнесом.

В преддверии Международного дня борьбы со смертельно опасными веществами и людьми, занимающимися их распространением, учащиеся колледжей Пензы собрались на площадке перед Домом молодежи, чтобы сыграть в лазертаг - командный военно-тактический бой с использованием электронного оружия и сенсоров, фиксирующих попадание в цель.

«Конечно, мы хотим популяризировать здоровый образ жизни и немного отвлечь ребят от того негативного, что может изменить их жизнь раз и навсегда», - пояснила специалист Дома молодежи Наталья Дьячкова.

Молодежно-спортивная акция «В позитиве - лазертаг» объединила 10 команд. Ирина Сальникова, представитель медицинского колледжа, продемонстрировала свою эффективность на полях сражения, дольше прочих укрываясь от вражеских пуль.

«Я считаю, такие мероприятия должны проводиться, потому что молодежь - будущее поколение, и должна систематически вестись работа по пропаганде здорового образа жизни», - рассудила девушка.

Современное оружие сменилось средневековым. Участники клуба военно-исторической реконструкции продемонстрировали собравшимся бой на мечах. Кроме того, среди молодежи провели блиц-опрос «Будь здоров». Вопросы задавали клинические психологи областной наркологической больницы.