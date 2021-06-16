Общество

Пензенская молодежь объявила войну наркоторговле

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Пензенские подростки взяли в руки винтовки и начали сражение с наркобизнесом.

В преддверии Международного дня борьбы со смертельно опасными веществами и людьми, занимающимися их распространением, учащиеся колледжей Пензы собрались на площадке перед Домом молодежи, чтобы сыграть в лазертаг - командный военно-тактический бой с использованием электронного оружия и сенсоров, фиксирующих попадание в цель.

«Конечно, мы хотим популяризировать здоровый образ жизни и немного отвлечь ребят от того негативного, что может изменить их жизнь раз и навсегда», - пояснила специалист Дома молодежи Наталья Дьячкова.

Молодежно-спортивная акция «В позитиве - лазертаг» объединила 10 команд. Ирина Сальникова, представитель медицинского колледжа, продемонстрировала свою эффективность на полях сражения, дольше прочих укрываясь от вражеских пуль.

«Я считаю, такие мероприятия должны проводиться, потому что молодежь - будущее поколение, и должна систематически вестись работа по пропаганде здорового образа жизни», - рассудила девушка.

Современное оружие сменилось средневековым. Участники клуба военно-исторической реконструкции продемонстрировали собравшимся бой на мечах. Кроме того, среди молодежи провели блиц-опрос «Будь здоров». Вопросы задавали клинические психологи областной наркологической больницы.

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

наркотоговля победила 3=0

Гость||

Ржу в голос.

Гость||

Гость писал(a):

наркотоговля победила 3=0
90% всего этого контроллируют спецслужбы Массад,ЦРУ, МИ6...

Гость||

Всё война и война...

Гость||

А потом они будут стрелять в колледжах.

Гость||

Гость писал(a):

Ржу в голос.
++++++ А силовики не хотят объявить наркоторговле и активным потребителям войну?

Гость||

Раз, и быстренько всех постреляли! Проблема решена!

Гость||

Ничему дебилов трагические события не учат . Как беготня с оружием относится к наркомании. Замутили для галочки полную чушь. А потом компьютерные стрелялки обвинят в разжигании агрессии

Змей Горыныч||

Пчёлы против мёда. Гы гы гы

Гость||

У нас секса нет!

Гость||

Тебе так твоя мама сказала?

Гость||

Гость писал(a):

наркотоговля победила 3=0

90% всего этого контроллируют спецслужбы Массад,ЦРУ, МИ6...

И ещё одна, скрепно-духовная очень даже контролирует.

Гость||

Гость писал(a):

А силовики не хотят объявить наркоторговле и активным потребителям войну?
Тогда придется арестовать и посадить кое-кого очень важного.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пензенские подростки взяли в руки винтовки
На что намёк?

Гость||

Учащиеся двух колледжей, мгерышей, 23 января отправили на ул. Московскую - помогать полицаям "винтить" мирных граждан, участвовать в фальсификациях материалов задержания. Одного самого полицаи жёстко скрутили, отвели на Долгова, 4а. Когда выпустили, он матери и другу сказал, что всё болит у него.

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Имя: Гость
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