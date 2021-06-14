ГК «Территория жизни» посвятила второй день «Лугофеста» спорту

14.06.2021 | 12:39

Во второй день «Лугофеста» был сделан акцент на спорте, поэтому гостей ждали выступления федерации фитнеса и аэробики и мастер-классы. Посетителям бесплатного фестиваля трудно было усидеть на местах, к тренировкам присоединились даже организаторы.

Фитнес-аэробика прошла масштабно, бодрый дух, ритмичная музыка и атмосфера праздника зарядили участников энергией на весь день.

Для любителей физических тренировок профессиональные тренеры провели мастер-классы на тренажерах.

В рамках фестиваля организовали запуски воздушных змеев - и больших, и маленьких. Координация движений, ощущение порыва ветра и крепость в руке, управляющей змеем, - гости получили непередаваемые ощущения и яркие впечатления.

В течение всего дня в программе были показательные запуски авиамодельной федерации (моторные самолеты), соревнования по запуску воздушных змеев, выставка трофи-техники, конные прогулки. Работали детская игровая зона, волейбольная площадка, фотозона, зона для отдыха и пленэра, фуд-корт.

Кроме того, с 16:00 до 19:00 для публики провели фестиваль авторской бардовской песни, состоялся концерт группы «Мариванна». А в 19:00 стартовала дискотека OPEN AIR.

Активный творческий отдых на природе всей семьей стал главной особенностью фестиваля. Простор для творчества, простор для отдыха, простор для жизни - вот что такое «Лугофест - Жилая природа».

Выбранное место как нельзя лучше подошло для проведения масштабных общегородских мероприятий. Организаторы получили множество откликов от участников фестиваля, которые отметили слаженную работу всей команды. В итоге было принято решение, что фестиваль «Лугометрия - Жилая природа» станет ежегодным.

Более подробную информацию можно найти на сайте территорияжизни.рф.