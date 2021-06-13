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Общество

Коронавирус: обнародована суточная статистика по заразившимся и умершим

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В воскресенье, 13 июня, региональный оперативный штаб обнародовал суточную статистику по случаям коронавируса.

В Пензенской области выявили 73 заразившихся. 37 новых пациентов - жители Пензы, 6 - Сердобского района, 5 - Заречного.

По 5 инфицированных прибавилось в Иссинском и Мокшанском районах, по 4 - в Нижнеломовском и Бессоновском, по 2 - в Каменском и Лунинском, по 1 - в Башмаковском, Городищенском и Никольском.

Общее число случаев COVID-19 в регионе составило 48 223.

За минувшие сутки зарегистрировали смерть 6 пациентов. Жертвами вируса стали трое мужчин 1937, 1939 и 1956 года рождения и три женщины 1931, 1949 и 1953 года рождения. У всех скончавшихся имелись сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы, гипертензия.

Всего с начала эпидемии региональный оперштаб сообщил о 880 жертвах коронавирусной пневмонии, в числе которых 391 мужчина и 489 женщин.

Число поборовших инфекцию достигло 45 186. За сутки медики выписали 25 пациентов.

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Гость||

Господи, что же происходит ? Получается одни старики в больницах и как они умирают, кто и как за ними ухаживает ? Безобразие и ничего не делают, чтобы смертность снизить .

Гость||

Постройте хоть небольшой крематорий для инфекционных трупов за счёт бюджета.

Кому выгодно распространение заразы и увеличениние смертности населения?

Сделайте красивые,ухоженые колумбарии... в Чемодановке и на Н- Западном кладбищах,в Бессоновке и Терновке. Если будет уход,то всё окупится.

Гость||

До вакцинации посуточная смертность меньше была, почему-то?

Гость||

Наградили китаезы.Теперь с этим жить.

Гость||

Гость писал(а):

> Наградили китаезы.Теперь с этим жить.

====================================

Если кент дурак, будет в маске хряк.

Гость||

Я не верю в опасность этого коронавируса и никак не предохраняюсь от него

Гость||

Гость писал(a):

Наградили китаезы.Теперь с этим жить.
Может америкосы наградили и валят на китай?

Гость||

ПФР памятник отольёт ковиду из золота....

Гость||

Гость писал(а):

> Господи, что же происходит ? Получается одни старики в больницах и как они

> умирают, кто и как за ними ухаживает ? Безобразие и ничего не делают,

> чтобы смертность снизить .

Умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, не получив должной медицинской помощи. Ухаживать за больными родственников не пускают.

Гость||

чего ждем,почему не лечим от сопутствующих?

Гость||

Гость писал(a):

Ухаживать за больными родственников не пускают.
Знать умирать нужно дома,может родственники хоть чем помогут.

Гость||

Вот именно если старики умирают в этих красных зонах, зачем их туда возить.Пусть кислородные концентраторы напрокат дают и умирают дома .

Гость||

Концентраторов еще в прошлом году весной купить невозможно было. Мы купили, как только первый знакомый в Москве умер.

Гость||

А сколько из этих "массово заболевших" тех,кто "укололся" этой недоваренный бодягой по названием "Спутник V"?

Гость||

Хорошо устроились можно самому придумывать факты, самому анализировать, самому делать выводы...

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Имя: Гость
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