Коронавирус: обнародована суточная статистика по заразившимся и умершим

13.06.2021 | 14:34

В воскресенье, 13 июня, региональный оперативный штаб обнародовал суточную статистику по случаям коронавируса.

В Пензенской области выявили 73 заразившихся. 37 новых пациентов - жители Пензы, 6 - Сердобского района, 5 - Заречного.

По 5 инфицированных прибавилось в Иссинском и Мокшанском районах, по 4 - в Нижнеломовском и Бессоновском, по 2 - в Каменском и Лунинском, по 1 - в Башмаковском, Городищенском и Никольском.

Общее число случаев COVID-19 в регионе составило 48 223.

За минувшие сутки зарегистрировали смерть 6 пациентов. Жертвами вируса стали трое мужчин 1937, 1939 и 1956 года рождения и три женщины 1931, 1949 и 1953 года рождения. У всех скончавшихся имелись сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы, гипертензия.

Всего с начала эпидемии региональный оперштаб сообщил о 880 жертвах коронавирусной пневмонии, в числе которых 391 мужчина и 489 женщин.

Число поборовших инфекцию достигло 45 186. За сутки медики выписали 25 пациентов.