В Пензе более чем 30 профессионалам вручили награды

12.06.2021 | 18:00

Артем Савельев всегда хотел быть пожарным, как и его отец, начал работу в должности начальника караула, сейчас возглавляет подразделение в Кузнецке. За спасение людей удостоен государственной награды - медали «За отвагу на пожаре».

Чрезвычайных ситуаций, в которых ему приходилось действовать, было немало, но одно ЧП запомнилось особенно: горела пятиэтажка, по лестнице пришлось эвакуировать семью с ребенком.

«Очень сильная опасность задымления, так как под лежащими ниже квартирами уже горело, причем по всей площади, и высокая температура создалась даже на пятом этаже», - уточнил начальник пожарно-спасательной части № 9 Артем Савельев (г. Кузнецк).

Олег Просточенко оказался на передовой в невидимом бою. Когда стала приближаться первая волна коронавируса, он переквалифицировался в инфекциониста и ушел в красную зону областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко. Более четырех месяцев не видел ни детей, ни обожаемых внучек, благо что супруга была рядом - она тоже врач.

Также Олег Васильевич как председатель профсоюза учреждения занимался организацией питания медперсонала и доставкой для них питьевой воды. В жару она была жизненно необходима людям в защитных костюмах.

«Это было очень важно, обеспечивали как могли, все подвозили вовремя. Всегда были начеку и смотрели, чтобы не было проблем у сотрудников», - рассказал врач-проктолог клинической больницы им. Н. Н. Бурденко Олег Просточенко.

Всего государственных и региональных наград удостоились более 30 пензенцев - представителей разных сфер: культуры, образования, промышленности, правоохранительных органов.