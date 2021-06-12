Общество

В Пензе более чем 30 профессионалам вручили награды

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Артем Савельев всегда хотел быть пожарным, как и его отец, начал работу в должности начальника караула, сейчас возглавляет подразделение в Кузнецке. За спасение людей удостоен государственной награды - медали «За отвагу на пожаре».

Чрезвычайных ситуаций, в которых ему приходилось действовать, было немало, но одно ЧП запомнилось особенно: горела пятиэтажка, по лестнице пришлось эвакуировать семью с ребенком.

«Очень сильная опасность задымления, так как под лежащими ниже квартирами уже горело, причем по всей площади, и высокая температура создалась даже на пятом этаже», - уточнил начальник пожарно-спасательной части № 9 Артем Савельев (г. Кузнецк).

Олег Просточенко оказался на передовой в невидимом бою. Когда стала приближаться первая волна коронавируса, он переквалифицировался в инфекциониста и ушел в красную зону областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко. Более четырех месяцев не видел ни детей, ни обожаемых внучек, благо что супруга была рядом - она тоже врач.

Также Олег Васильевич как председатель профсоюза учреждения занимался организацией питания медперсонала и доставкой для них питьевой воды. В жару она была жизненно необходима людям в защитных костюмах.

«Это было очень важно, обеспечивали как могли, все подвозили вовремя. Всегда были начеку и смотрели, чтобы не было проблем у сотрудников», - рассказал врач-проктолог клинической больницы им. Н. Н. Бурденко Олег Просточенко.

Всего государственных и региональных наград удостоились более 30 пензенцев - представителей разных сфер: культуры, образования, промышленности, правоохранительных органов.

Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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Гость||

Почему пожарный просто Артём, а чиновник от профсоюза- Олег Васильевич?

Вы ,журналисты, с меньшим уважением относитесь к заслугам и труду спасателей-пожарных?

Гость||

Нормальный врач-проктолог, самого оперировал.

Гость||

Почему не публикуют весь список? Возможно под прикрытием двух-трёх работяг ,воров двадцать получили звания и награды.

Гость||

Как человек представился, так и сказали. Во всем негатив найдут.

Гость||

Негатив не ищут, он сам о себе кричит

Гость||

Вы посмотрите на каких машинах мчсники ездят , лучше чем бизнесмены живут

Гость||

Гость писал(a):

Почему пожарный просто Артём, а чиновник от профсоюза- Олег Васильевич?
Разницу в возрасте не понял что-ли?

Гость||

Гость писал(a):

Почему пожарный просто Артём, а чиновник от профсоюза- Олег Васильевич?
Не чиновник, а практикующий врач, пользующийся уважением и у пациентов, и у коллег по работе

Имя: Гость
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