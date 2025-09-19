ДТП под Мокшаном: тела погибших доставали спасатели

19.09.2025 | 11:44

Сотрудники областного пожарно-спасательного центра приняли участие в ликвидации последствий смертельного ДТП, случившегося на трассе М-5 в Мокшанском районе в пятницу, 19 сентября.

По предварительным данным, в 5:00 на 604-м километре дороги, недалеко от поселка Мирного, столкнулись «Лада-Калина» с 22-летним водителем за рулем и автобус № 4854 Москва - Кузнецк, которым управлял 54-летний шофер.

Водитель «Лады» и двое ехавших с ним 18-летних юношей от полученных травм скончались на месте.

Пострадали водитель автобуса и 2 его пассажирки - женщина 42 лет и 22-летняя девушка. Их госпитализировали.

«Спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали тела троих погибших из легкового автомобиля и передали их представителям полиции, травмированного водителя автобуса передали медицинским работникам», - сообщили в ППСЦ.