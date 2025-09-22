Сетевое издание|18+|Понедельник|22 сен 2025|13:53
Происшествия

В Пензенском районе перевернулась Kia, пострадали 4 человека

В субботу, 20 сентября, в Пензенском районе случилось ДТП, в котором пострадали несколько человек.

По предварительным данным, в 2:30 на 232-м километре трассы Тамбов - Пенза, недалеко от поворота на село Студенец, 38-летний мужчина на автомобиле Kia Rio съехал в кювет, где машина опрокинулась.

В Пензенском районе перевернулась Kia, пострадали 4 человека

И водитель, и 3 его пассажира (55-летний мужчина, 53-летняя женщина и 17-летний юноша) получили травмы. Всем потребовалась госпитализация.

Троих пострадавших из автомобиля вытащили очевидцы. Для извлечения женщины прибывшим на место спасателям пришлось разобрать обломки корпуса и обшивки.

По факту аварии проводится проверка, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Источник — фото ППСЦ
