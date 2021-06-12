Общество

+75: общее число заболевших COVID-19 в области приближается к 50 000

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В субботу, 12 июня, региональный оперативный штаб сообщил о 75 подтвержденных случаях заражения коронавирусной инфекцией в Пензенской области за минувшие сутки.

36 пациентов - из Пензы, 8 - из Пензенского района, 7 - из Мокшанского, 5 - из Заречного. 4 проживают в Каменском районе, 3 - в Нижнеломовском, по 2 - в Бессоновском, Иссинском и Сердобском, по 1 - в Городищенском, Малосердобинском, Наровчатском, Неверкинском, Пачелмском и Спасском районах.

Общее количество заражений с начала эпидемии в регионе составило 48 150. За это время выздоровел 45 161 человек, из которых 31 выписался накануне, 11 июня.

Тогда же стало известно о шести умерших за день пациентах с COVID-19. Из жизни ушли пять женщин (1927, 1932, 1935, 1940 и 1941 года рождения) и мужчина (1953). У всех пациентов наблюдались заболевания сердечно-сосудистой системы, у двух самых старших женщин - кисты почек, у 86-летней - киста печени, у 81-летней - инфаркт головного мозга, 80-летняя женщина и мужчина страдали сахарным диабетом и ожирением.

Причиной смерти всех шести жителей области стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Общее число умерших по этой причине в регионе достигло 874.

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Гость||

Аж целых почти 5 % от численности населения области за более, чем год сверхопасной и сверхзаразноц гадости))) самим то не смешно?

Гость||

Замечательно, всё стабильно - 6 умерло,75 нашли.Так не бывает ! Веры нет, спасайся кто может.

Сейчас заразу по регионам растащат отдыхающие и работающие.Может уже и гочпиталь пора открывать.Старые все вымрут, на дачах пусто - людей нет.

Имя: Гость
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