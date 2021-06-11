Общество

Число новых случаев COVID-19 в области осталось неизменным

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В пятницу, 11 июня, региональный оперативный штаб проинформировал о том, что за минувшие сутки, как и днем ранее, в Пензенской области подтверждено 74 новых случая коронавирусной инфекции.

41 человек заболел в Пензе, по 4 - в Заречном, Каменском и Пензенском районах, по 3 - в Бессоновском, Мокшанском, Наровчатском и Нижнеломовском, 2 - в Малосердобинском, по 1 - в Городищенском, Иссинском, Колышлейском, Кузнецком, Тамалинском, Спасском и Шемышейском районах.

Также в региональном оперштабе сообщили, что накануне, 9 июня, была зарегистрирована смерть пяти пациентов с COVID-19: трех женщин (1959 и двух ровесниц 1963 года рождения) и двоих мужчин (1937 и 1947 года).

У всех пациентов имелись заболевания сердечно-сосудистой системы, были и иные (ожирение, диабет, заболевания органов дыхания, состояние после эндопротезирования и др.). Причиной смерти всех пяти человек стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

В общей сложности в регионе с начала эпидемии подтверждено 48 075 случаев COVID-19. За этот период скончалось 868 пациентов, выздоровело 45 130 (в том числе 70 - 9 июня).

Под наблюдением медиков находится 4 861 житель области, снято с контроля 135 864.

За сутки обследовано ПЦР-методом 2 353 человека. В общей сложности тестирование прошло 75,76% населения региона.

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Гость||

Постройте хоть небольшой крематорий для инфекционных трупов за счёт бюджета.

Кому выгодно распространение заразы и увеличениние смертности населения?

Сделайте красивые,ухоженые колумбарии... в Чемодановке и на Н- Западном кладбищах,в Бессоновке и Терновке. Если будет уход,то всё окупится.

Гость||

Во всей России растёт, только у нас "стабильно" перед выборами! Смешно! Больницы битком, опять в область везут пациентов, но всё стабильно!

Гость||

Гость писал(a):

всё стабильно!
Главное,что бы войны не было и арестов руководителей...

Гость||

Ещё из Европы в Питер повезут на футбол заразу.Совсем маразматики?

Гость||

Вирус опасности для подавляющего большинства не представляет. Абсолютно ненужная информация каждый день выкладывается

Гость||

Тебе дураку эта информация в первую очередь ведь нужна, чтоб ты опять в тысячный раз брякнул про "подавляющее большинство"!

Гость||

Тебе дураку эта информация в первую очередь ведь нужна, чтоб ты опять в тысячный раз брякнул про "подавляющее большинство"!

——

Смешной такой закошмаренный)

Гость||

Прячьтесь, страшный барановирус наступает)))

Гость||

Стабильность- признак мастерства... пишущих статистику

Гость||

Никто уже считать умерших не хочет, умирают пенсионеры .

Гость||

13.51.

В Европе давно уже лучше,чем у нас,особенно по смертности,в Великобритании 4-10 человек на 70 миллионов населения,а у нас почти 400!

Там без прививки никуда не пустят,а наши "умники" болеют и умирают в разы больше.

Скорее от нас привезут ТУДА

Гость||

Не обращайте внимания на местного дурачка. Он все пишет про подавляющее большинство. И любит слово "барановирус". Видимо переболел неудачно, на мозг повлияло.

Гость||

14.33 Там вакцины другие.РНК- овой вакциной прививают уже подростков и начались испытания на возрасте 3+.

Вакцина Спутник- хорошая, но доказать это можно только снижением смертности.

Гость||

Вот из-за таких и подъем заболеваемости. Они ге верят в вирус и распространяют заразу. Им плевать на слабых и стариков. Думают только о себе

Гость||

Слабые и и старики пусть дома сидят, а не шастают. Да ещё и масках то в мороз, то в жару. И дома.. Там любую заразу подхватить, много не надо, свалятся сразу. Всё виноваты им. А масочники, таскающие их на подбородках, грязными руками лапающие, так они "санитары" прямо. Самим не смешно!? От масочников сторониться нужно. Упоротые.

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Имя: Гость
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