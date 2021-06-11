Число новых случаев COVID-19 в области осталось неизменным

11.06.2021 | 13:17

В пятницу, 11 июня, региональный оперативный штаб проинформировал о том, что за минувшие сутки, как и днем ранее, в Пензенской области подтверждено 74 новых случая коронавирусной инфекции.

41 человек заболел в Пензе, по 4 - в Заречном, Каменском и Пензенском районах, по 3 - в Бессоновском, Мокшанском, Наровчатском и Нижнеломовском, 2 - в Малосердобинском, по 1 - в Городищенском, Иссинском, Колышлейском, Кузнецком, Тамалинском, Спасском и Шемышейском районах.

Также в региональном оперштабе сообщили, что накануне, 9 июня, была зарегистрирована смерть пяти пациентов с COVID-19: трех женщин (1959 и двух ровесниц 1963 года рождения) и двоих мужчин (1937 и 1947 года).

У всех пациентов имелись заболевания сердечно-сосудистой системы, были и иные (ожирение, диабет, заболевания органов дыхания, состояние после эндопротезирования и др.). Причиной смерти всех пяти человек стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

В общей сложности в регионе с начала эпидемии подтверждено 48 075 случаев COVID-19. За этот период скончалось 868 пациентов, выздоровело 45 130 (в том числе 70 - 9 июня).

Под наблюдением медиков находится 4 861 житель области, снято с контроля 135 864.

За сутки обследовано ПЦР-методом 2 353 человека. В общей сложности тестирование прошло 75,76% населения региона.