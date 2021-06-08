Общество

В Пензе с 17 июня временно изменится дорожное движение

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В областном центре на следующей неделе пройдет чемпионат России по велоспорту. В целях обеспечения безопасности участников соревнований утверждена схема организации дорожного движения. Ознакомиться с ней можно на официальном сайте городской администрации.

Движение автотранспортных средств будет временно прекращено на участке автомобильной дороги-дублера на улице Мереняшева от улицы 40 лет Октября до пересечения с грунтовой дорогой на Верхней 17 июня с 8:00 до 17:00 и 18 июня с 8:00 до 15:00.

Самые большие сложности с перемещением по Пензе на машинах будут у жителей города 20 июня. С 22:00 субботы, 19 июня, на сутки предусмотрено ограничение стоянки транспортных средств на восьми улицах в центре и на Западной Поляне.

Движение автомобилей в воскресенье, 20-го числа, временно закроется с 6:00 до 19:00.

В тот же день приостановится действие дорожных знаков «Въезд запрещен» и «Выезд на дорогу с односторонним движением» на улицах Володарского, Ключевой, Гражданской и Космодемьянской на период с 7:00 до 19:00.

Что касается дачных маршрутов, то с 11 июня на конечных остановках разместят информационные стенды, а также планируется раздача памяток, как будут осуществляться поездки до садово-огородных участков в период проведения в Пензе чемпионата России по велоспорту.

Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

Все на велосипеды?)

Гость||

Жить людям не дают. Соревнования должны быть в специально отведенных местах.

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