В Пензе с 17 июня временно изменится дорожное движение

08.06.2021 | 20:45

В областном центре на следующей неделе пройдет чемпионат России по велоспорту. В целях обеспечения безопасности участников соревнований утверждена схема организации дорожного движения. Ознакомиться с ней можно на официальном сайте городской администрации.

Движение автотранспортных средств будет временно прекращено на участке автомобильной дороги-дублера на улице Мереняшева от улицы 40 лет Октября до пересечения с грунтовой дорогой на Верхней 17 июня с 8:00 до 17:00 и 18 июня с 8:00 до 15:00.

Самые большие сложности с перемещением по Пензе на машинах будут у жителей города 20 июня. С 22:00 субботы, 19 июня, на сутки предусмотрено ограничение стоянки транспортных средств на восьми улицах в центре и на Западной Поляне.

Движение автомобилей в воскресенье, 20-го числа, временно закроется с 6:00 до 19:00.

В тот же день приостановится действие дорожных знаков «Въезд запрещен» и «Выезд на дорогу с односторонним движением» на улицах Володарского, Ключевой, Гражданской и Космодемьянской на период с 7:00 до 19:00.

Что касается дачных маршрутов, то с 11 июня на конечных остановках разместят информационные стенды, а также планируется раздача памяток, как будут осуществляться поездки до садово-огородных участков в период проведения в Пензе чемпионата России по велоспорту.