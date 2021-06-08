Общество

Пензенские полицейские отвели детей в конноспортивный клуб

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На конную прогулку пригласили детей пензенские полицейские и общественники. Мероприятие провели в рамках оперативно-профилактической акции «Защита» и организации досуговой деятельности в летние каникулы.

«Я очень люблю лошадей, поэтому рада сюда приехать и на них прокатиться. Раньше уже каталась, так что было не впервой. Надеюсь, что меня на подобное мероприятие пригласят еще раз», - отметила школьница Алиса Глекова.

Представители конноспортивного клуба рассказали юным гостям, как подружиться с лошадьми. Все дети могли погладить четвероногих друзей и угостить их сахаром.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних рассказали подросткам о мерах предосторожности в летний период.

«Особое внимание уделено безопасности на воде, в общественных местах и на проезжей части. Кроме того, подняли вопрос ответственности школьников за сохранность личных вещей, которыми они пользуются самостоятельно», - добавила начальник подразделения ПДН УМВД России по г. Пензе Алла Карасева.

Самой зрелищной частью большой экскурсии стало показательное выступление по конкуру. Ребятам продемонстрировали элементы джигитовки и виртуозное владение шашкой.

Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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