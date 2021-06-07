Житель области наказал коллекторов за слишком частые уведомления

07.06.2021 | 12:35

Сообщения от коллекторского агентства стали для жителя Пензенской области поводом обратиться к судебным приставам.

Мужчина получал с номеров организации, которая находится в реестре юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, напоминания о необходимости внести платеж. Должник счел данные сообщения слишком частыми и указал на это служителям закона.

Проверка выявила, что номера действительно принадлежат коллекторам, организация не отрицала этого, но число уведомлений за неделю и месяц превысило лимит, указанный в Федеральном законе № 230 от 3 июля 2016 года.

«Решением Арбитражного суда Пензенской области организация была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.57 КоАП РФ (нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности)», - сообщили в пресс-службе регионального УФССП России.

Коллекторам назначили штраф в 200 000 рублей.