В Пензенской области назначен новый врио замминистра образования

07.06.2021 | 09:08

Врио заместителя министра образования Пензенской области назначена Наталья Чистякова. Об этом стало известно на оперативном совещании в региональном правительстве в понедельник, 7 июня.

До сих пор Чистякова была заместителем руководителя Пензенского колледжа информационных и промышленных технологий.

Врио губернатора Олег Мельниченко выразил надежду, что с ее приходом в министерство образования оно будет работать более эффективно.

«Я знаю, вы опытный человек. Надеюсь, что переход из учреждения образования в министерство образования позволит качественно улучшить работу по тому направлению, которое вам поручено. Предыдущий заместитель министра, к сожалению, не со всем справлялся», - констатировал врио главы региона.

24 мая он снял с этой должности Елену Петросову.

Ранее сообщалось, что область вошла в тройку регионов, где имеются отклонения от сроков проведения конкурсных процедур при реализации нацпроекта «Образование».