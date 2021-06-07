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Общество

В Пензенской области назначен новый врио замминистра образования

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Врио заместителя министра образования Пензенской области назначена Наталья Чистякова. Об этом стало известно на оперативном совещании в региональном правительстве в понедельник, 7 июня.

До сих пор Чистякова была заместителем руководителя Пензенского колледжа информационных и промышленных технологий.

Врио губернатора Олег Мельниченко выразил надежду, что с ее приходом в министерство образования оно будет работать более эффективно.

«Я знаю, вы опытный человек. Надеюсь, что переход из учреждения образования в министерство образования позволит качественно улучшить работу по тому направлению, которое вам поручено. Предыдущий заместитель министра, к сожалению, не со всем справлялся», - констатировал врио главы региона.

24 мая он снял с этой должности Елену Петросову.

Ранее сообщалось, что область вошла в тройку регионов, где имеются отклонения от сроков проведения конкурсных процедур при реализации нацпроекта «Образование».

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Гость||

А прошлый где? Сколько удалось конфисковать ?

Гость||

А чё глаза у неё испуганные?

Гость||

Что можно сказать, простая и строгая, выудит из тебя все знания если они у вас есть.

Гость||

А самого когда поменяют на нового, пора уж.

Гость||

ляжет под сбер образование как не крути

Гость||

Очень ответственная Наталья Владимировна! Приятно с ней было работать, когда общались с Минобром

Гость||

Гость писал(a):

ляжет под сбер образование как не крути
+100500! продажные педагоги...

Гость||

Время такое граждане, время. Осуждать не надо педагогов, они жертвы обстоятельств, трудятся между молотом и наковальней, им молоко надо за вредность давать.

Гость||

Пора в минобре всех зачистить.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|07.06.2021 10:49|

Гость писал(a):

ляжет под сбер образование как не крути

+100500! продажные педагоги...

И в чем тут продажность?

Имя: Гость
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