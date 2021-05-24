В Пензенской области уволили врио замминистра образования

24.05.2021 | 09:17

В Пензенской области уволили одного из врио заместителей министра образования. В понедельник, 24 мая, об этом заявил врио губернатора Олег Мельниченко.

«Петросова Елена Витальевна освобождена от занимаемой должности», - уточнил глава региона.

18 мая стало известно, что работой руководителя пензенского минобра Александра Воронкова недовольно Министерство просвещения РФ. Область вошла в тройку регионов, где имеются отклонения от сроков проведения конкурсных процедур при реализации нацпроекта «Образование».

Минпрос счел необходимым применение мер дисциплинарного характера и заявил, что откажет в согласовании кандидатуры Воронкова для дальнейшей работы.

Как сам он объяснил, в этом году на реализацию нацпроекта «Образование» регион получил 1 млрд рублей - на 200 млн больше, чем в предыдущем году. Александр Воронков заверил, что проект будет реализован в полном объеме.