Сетевое издание|18+|Понедельник|24 мая 2021|10:28
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Политика

В Пензенской области уволили врио замминистра образования

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В Пензенской области уволили одного из врио заместителей министра образования. В понедельник, 24 мая, об этом заявил врио губернатора Олег Мельниченко.

«Петросова Елена Витальевна освобождена от занимаемой должности», - уточнил глава региона.

18 мая стало известно, что работой руководителя пензенского минобра Александра Воронкова недовольно Министерство просвещения РФ. Область вошла в тройку регионов, где имеются отклонения от сроков проведения конкурсных процедур при реализации нацпроекта «Образование».

Минпрос счел необходимым применение мер дисциплинарного характера и заявил, что откажет в согласовании кандидатуры Воронкова для дальнейшей работы.

Как сам он объяснил, в этом году на реализацию нацпроекта «Образование» регион получил 1 млрд рублей - на 200 млн больше, чем в предыдущем году. Александр Воронков заверил, что проект будет реализован в полном объеме.

Источник — фото minobr.pnzreg.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

1 млрд рублей - на 200 млн больше, чем в предыдущем году.
И всё без И.А. проходит...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Область вошла в тройку регионов, где имеются отклонения
Это точно. Охамение о офигение.

Гость||

Ну всё, теперь образование в области наладится. Главное выявить виновных, которые развалили образование...

Гость||

А грозили-то пальчиком Воронкову, а не Петросовой.Какой Александр Геннадьевич обтекаемый...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

18 мая стало известно, что работой руководителя пензенского минобра Александра Воронкова недовольно Министерство просвещения РФ.
А увольняют зама. Не довольны министром, уволили зама - ну теперь норм.

Гость||

Гость писал(a):

обтекаемый...
оно не тонет

Гость||

На федеральном уровне раскритиковали работу Минобра,а нашли "стрелочницу"

Какие-то половинчатые, боязливые решения!

Боится элиту распугать,так приведи с обой команду из 'Лидеров России",а не из пинишиных.

Президент такой карт-бланш дал!

Гость||

А смысл увольнять зама, если Минпрос недоволен работой министра?

Гость||

все молчат,а правильные ли эти деяния.....

Гость||

и запрет на гелиевые шарики не помог. Почему в москве можно запускать , а в пензе нет. прихвостни бросились с раболепием исполнять. Везде запрет.

Гость||

Просто нашли крайнюю.

Имя: Гость
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