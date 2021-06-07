В Пензе реконструкция трех участков дорог оказалась под угрозой

07.06.2021 | 09:01

В Пензе может оказаться под угрозой реализация трех крупных объектов дорожного строительства. Об этом стало известно на оперативном совещании в региональном правительстве в понедельник, 7 июня.

Речь идет о проекте расширения проспекта Строителей, а также создании развязки на трассе М5 в микрорайоне Арбеково и реконструкции улицы Рябова.

Если контракты не заключат до 1 июля, то реализация будет поставлена под угрозу. Освоить предстоит значительные суммы.

«Вы укладываетесь?» - спросил врио губернатора Олег Мельниченко у главы администрации Пензы Андрея Лузгина.

«С трудом», - ответил мэр.

По его словам, задержка связана с тем, что пока не вышло заключение экспертизы ни по развязке на трассе, ни по проспекту Строителей.

Врио губернатора попросил взять вопрос на ручное управление и держать его на контроле до 1 июля.