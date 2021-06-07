Сетевое издание|18+|Понедельник|7 июн 2021|17:18
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Общество

В Пензе реконструкция трех участков дорог оказалась под угрозой

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В Пензе может оказаться под угрозой реализация трех крупных объектов дорожного строительства. Об этом стало известно на оперативном совещании в региональном правительстве в понедельник, 7 июня.

Речь идет о проекте расширения проспекта Строителей, а также создании развязки на трассе М5 в микрорайоне Арбеково и реконструкции улицы Рябова.

Если контракты не заключат до 1 июля, то реализация будет поставлена под угрозу. Освоить предстоит значительные суммы.

«Вы укладываетесь?» - спросил врио губернатора Олег Мельниченко у главы администрации Пензы Андрея Лузгина.

«С трудом», - ответил мэр.

По его словам, задержка связана с тем, что пока не вышло заключение экспертизы ни по развязке на трассе, ни по проспекту Строителей.

Врио губернатора попросил взять вопрос на ручное управление и держать его на контроле до 1 июля.

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Гость||

Эксперты взятки ждут?

Гость||

начинааается)))) то, типо, раньше срока сдали часть, ой какие молодцы)))а теперь все, можно и приостановить. Этого следовало ожидать, но не так же рано))

Гость||

Опять Лузгин косячит. До коле?!?!?!

Гость||

Самый тупой и не прошибаемый мээээр

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Речь идет о проекте расширения проспекта Строителей, а также создании развязки на трассе М5 в микрорайоне Арбеково и реконструкции улицы Рябова.
Надо уезжать из этой Пензы.

Гость||

Гость писал(a):

Надо уезжать из этой Пензы.
Не надо. Надо деревянного мэра сменить.

Гость||

Ахахах завыло болото комментаторско

Гость||

Почему работает эта БЕЗДАРНОСТЬ

Гость||

Гость писал(a):

Почему работает эта БЕЗДАРНОСТЬ
Кому это выгодно?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|07.06.2021 09:34|

Почему работает эта БЕЗДАРНОСТЬ

И будет работать дальше. потому что друг сына сидельца-страдальца. Страдалец -то на нарах, а сынули на свободе.

Гость||

От "Квартала" до "Меги" уже невозможно ездить. И это ещё не все новостройки заселены.

Гость||

Гость писал(a):

Ахахах завыло болото комментаторско
Как там у кастрюль дороги? Они и слова такого не знают)

Гость||

Из последних сил держится ослабленными руками за свой шатающейся (мЭрский стул) Лузгин,сколько еще времени руки смогут удержать этот стул?...посмотрим.

Гость||

у него все с трудом!

Гость||

Зато декларации вон как бойко заполняют? Это лишь толика того, что можно озвучить публично! Наглядный пример: Ванек вон, как их писал и подписывал! Ума не приложить на их безделие и никчемность!

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Имя: Гость
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