В Каменском районе 24 июня на время ремонта отключат газ

07.06.2021 | 09:00

ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» информирует, что в связи с проведением ООО «Газпром трансгаз Саратов» огневых работ 24 июня с 8:00 до 20:00 будет приостановлено газоснабжение абонентов в населенных пунктах Каменского района.

Это город Каменка, села Андреевка, Александровка, Безруково, Казанская Арчада, Владыкино, Залесное, Знаменка, Кургановка, Соболевка, Максимовка, Троицкое, Ключище, Усть-Атмис, Большие Верхи, Батрак, Блиновка, Варваровка, Головинщино, Кевдо-Мельситово, Кикино, Кобылкино, Кочалейка, Кочетовка, Кувака, Мочалейка, Низовка, Скворечное, Старая Есинеевка, Телятино, Федоровка, деревня Надеждинка, поселок Росток, станция Студенец, а также Центральная усадьба совхоза имени Калинина.