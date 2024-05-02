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Общество

Горячую воду на ул. Измайлова и Ново-Казанскую не вернули в срок

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Срок возвращения горячего водоснабжения в дома на улицах Измайлова и Ново-Казанской в Пензе снова перенесли.

Ресурс 27 апреля в связи со строительством транспортной развязки (требуется переустройство тепловых сетей), но в обещанное 30-е число не вернули.

Без горячей воды оставили дома № 73, 79, 81, 83 на улице Измайлова, № 2, 2а, 2Б, 2в, 4, 4Б, 6, 6а, 6Б, 6г, 8, 8Б, 10, 14, 16, 18, 20, 22 на Ново-Казанской, а также школу № 26, детский сад № 57 и МАУ «Детское и лечебное питание».

Сначала срок продлили ориентировочно до 2 мая. В АО «Энергоснабжающее предприятие» пояснили, что ООО «Автодорога» необходимо больше времени для выполнения сварочных работ из-за их высокой технической сложности.

В четверг, 2 мая, дату возвращения ресурса снова передвинули - теперь ориентировочно до 3-го числа. Причина указывается та же самая.

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