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Общество

Обнародованы данные по смертности в Пензенской области в апреле

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В Пензенской области в апреле зарегистрировали 1 725 умерших, что на 90 больше, чем за аналогичный период 2020 года (1 635).

Данные обнародовал Росстат.

Естественная убыль населения в апреле составила 1 043 (846 - в 2020-м).

За месяц в регионе родилось 682 малыша, что на 107 меньше, чем за тот же период минувшего года (789).

В апреле текущего года жители области реже заключали браки по сравнению с предыдущим годом: 299 против 315. Резко возросло число разводов. За месяц союз расторгли 457 супругов (129 - в 2020-м).

Всего с января по апрель в Сурском крае скончались 7 788 человек (6 513 - за первые четыре месяца 2020-го), на свет появилось 2 848 детей (3 096), естественная убыль населения составила 4 940 человек (3 417).

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Гость||

Норм. так, за 4 месяца районный поселок вымер.Достойно.

Гость||

Более 1,2 миллиона человек во всем мире погибают ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях и еще 20-50 миллионов получают травмы.

С этим определенно надо что-то делать. Для начала: всем участникам дорожного движения носить каски и перчатки. Как помогают каски и перчатки, если ты не мотоциклист, науке не известно, но надо. Потом перекрыть все дороги, кроме дорог к продуктовому магазину. Вот… Потом, когда дороги перекроют, запретить всем пользоваться транспортными средствами. Сначала на два месяца, потом, когда ситуация стабилизируется, сказать, что нельзя восстанавливать движение так быстро, иначе опять число жертв начнет расти и потому продлить еще на месяц, потом еще… И так до тех пор, пока все не привыкнут к каскам, отсутствию транспорта и перекрытым дорогам… Ну и вакцину. Обязательно вакцину. Это не поможет, но сделать надо. Ибо, нефиг!

Гость||

Я понял, почему многие покупатели в магазинах носят гигиенические маски на подбородке — это чтобы челюсть при виде ценников не отвисала!

Гость||

Я бы уже давно привился бы от ковида. Ответственность, безопасность, уверенность в достижениях российской медицины…

Я вообще легковерный и легкоубеждаемый.

Меня только одно смущает — по ТВ вакцинацию рекламируют те же люди, которые до этого призывали меня голосовать за Путина, ЕР и поправки в Конституцию.

Гость||

Нужно строить больше крематориев,хороших и нужных!!!

Гость||

Еще один виток цен и жилье больше никто покупать не будет. Некому.

Гость||

5penzainform.ru писал(a):

естественная убыль населения составила 4 940 человек
Проще говоря вымер ещё один райцентр. До 1 января 2022г вымрет ещё один.

Гость||

По району в год.

Гость||

В губернии этих районов аж 30 с гаком!

Гость||

Как луноликий и говорил, без раскачки.

Гость||

Разводов в полтора раза больше, чем браков, что-то совсем не весело.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|07.06.2021 11:21|

Я бы уже давно привился бы от ковида. Ответственность, безопасность, уверенность в достижениях российской медицины…

Я вообще легковерный и легкоубеждаемый.

Меня только одно смущает — по ТВ вакцинацию рекламируют те же люди, которые до этого призывали меня голосовать за Путина, ЕР и поправки в Конституцию.

1000 БАЛЛОВ!!!! И НЕ НАДО УБИРАТЬ

Гость||

Очередной прорыв перед сентябрьскими выборами. Вот они текущие достижения.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Естественная убыль населения в апреле составила 1 043 (846 - в 2020-м).
Тысяча жителей - это целая деревня. Никакого оружия не надо, просто поддерживай режим.

Гость||

Гость писал(a):

покупатели в магазинах носят гигиенические маски на подбородке — это чтобы челюсть при виде ценников не отвисала!
5+!). А если рот маской прикрывают, чтобы мат от цен не слышен был). Доброго дня всем, юмор продлит нам жизнь!

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Имя: Гость
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