Обнародованы данные по смертности в Пензенской области в апреле

07.06.2021 | 10:41

В Пензенской области в апреле зарегистрировали 1 725 умерших, что на 90 больше, чем за аналогичный период 2020 года (1 635).

Данные обнародовал Росстат.

Естественная убыль населения в апреле составила 1 043 (846 - в 2020-м).

За месяц в регионе родилось 682 малыша, что на 107 меньше, чем за тот же период минувшего года (789).

В апреле текущего года жители области реже заключали браки по сравнению с предыдущим годом: 299 против 315. Резко возросло число разводов. За месяц союз расторгли 457 супругов (129 - в 2020-м).

Всего с января по апрель в Сурском крае скончались 7 788 человек (6 513 - за первые четыре месяца 2020-го), на свет появилось 2 848 детей (3 096), естественная убыль населения составила 4 940 человек (3 417).