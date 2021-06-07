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Общество

Мэра Пензы упрекнули в отсутствии агрессивного желания наводить порядок

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Главу администрации Пензы Андрея Лузгина упрекнули в отсутствии агрессии в вопросах наведения порядка в городе. Состояние улиц обсудили на оперативном совещании в правительстве в понедельник, 7 июня.

Врио губернатора Олег Мельниченко спросил, как в городе борются с сорной травой.

«Мы первый покос по всему городу провели (по тем местам, которые у нас в контрактах). Есть у нас до сих пор пробелы: не все участки отнесены либо к «Зеленхозу», либо к администрации, мы их сейчас в ручном режиме докашиваем», - уточнил Андрей Лузгин.

Траву у знаковых объектов (вокруг памятников, в скверах) косили уже по три раза.

«Ограждения надо красить, опять-таки все не очень здорово. Я в субботу по городу проехал немножко, посмотрел, вчера был в арбековской части города. Мягко говоря, все очень пассивно идет, я не удовлетворен этой работой», - высказался Мельниченко.

Благоустраивать город позволяет и погода, затяжных дождей нет. Но процесс идет медленно.

«Я не заметил, чтобы что-то где-то у нас происходило, делалось, работало», - уточнил врио главы региона.

По словам Лузгина, в воскресенье работало 50% от штатной численности сотрудников.

«Нет у вас агрессивного желания наводить в городе порядок. А тем не менее надо наводить», - резюмировал Мельниченко и поручил руководству города уходить с магистралей к окраинам, где ситуация еще хуже.

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Гость||

Песок после зимы еще не везде убрали, занялись покосом. Потом наверное займутся бордюрами как обычно.

Гость||

Гость писал(a):

Песок после зимы еще не везде убрали, занялись покосом. Потом наверное займутся бордюрами как обычно.
Траву в ноябре покосят, заборы в декабре покрасят

Гость||

А что делать если он мягкотелый такой, мухи не обидит, а тут подчиненные всё же живые, с агрессией на них, с ремнём то бишь как-то не людски.

Гость||

Может быть стоит решительно и агрессивно убрать нерадивого мера? Он ничего не сделал запоминающегося при сидении в кресле.

Гость||

Лузгин, ты из кресла пятую точку подними и дойди пешком До бывшего кинотеатра "Москва", вот там грязь!!! Фасад и цоколь обваливаются!!! Только ты пешком пройди,"хозяйственник" ты наш, глядишь ещё какие непорядки увидишь.

Гость||

Гей пришёл в церковь, грехи замаливать. Видит, идёт поп с кадилом. - Мужчина, мужчина в сарафане, у вас сумочка горит!

Гость||

лузгин,он же практик.возглавлял колхоз,завод,да в крайнем случае-цех.УВЫ значит так и будет.....

Гость||

Теоретиком станет к пенсии не раньше, трудно обучаем .

Гость||

Гость писал(a):

Гость|07.06.2021 10:45|

лузгин,он же практик.возглавлял колхоз,завод,да в крайнем случае-цех.УВЫ значит так и будет.....

Да-да, а начинал простым работягой, потом бригадиром стал...

Гость||

Ну хватит уже, каким ещё работягой, он тяжелее ручки, ложки ... и ещё кой чего не держал.

Гость||

Запрудный ,Ладожская 137 утопает в куче мусора,некошенной под 1метр уже траве и т.п...МУПЫ ничего не хотят делать...полное безразличие к порядку

Гость||

Гость писал(a):

Гость|07.06.2021 10:49|

Ну хватит уже, каким ещё работягой, он тяжелее ручки, ложки ... и ещё кой чего не держал.

Мы прекрасно знаем, кем он был. А вот с чувством юмора у тебя совсем плохо...

Гость||

лузгина на помойку

Гость||

11:07 У меня свой юмор, тебе не понять, мелко плаваете молодой человек...

Гость||

Да хоть кого ставь. Это путенская система.Не быть, а казаться.

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Имя: Гость
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