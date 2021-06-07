Мэра Пензы упрекнули в отсутствии агрессивного желания наводить порядок

07.06.2021 | 10:06

Главу администрации Пензы Андрея Лузгина упрекнули в отсутствии агрессии в вопросах наведения порядка в городе. Состояние улиц обсудили на оперативном совещании в правительстве в понедельник, 7 июня.

Врио губернатора Олег Мельниченко спросил, как в городе борются с сорной травой.

«Мы первый покос по всему городу провели (по тем местам, которые у нас в контрактах). Есть у нас до сих пор пробелы: не все участки отнесены либо к «Зеленхозу», либо к администрации, мы их сейчас в ручном режиме докашиваем», - уточнил Андрей Лузгин.

Траву у знаковых объектов (вокруг памятников, в скверах) косили уже по три раза.

«Ограждения надо красить, опять-таки все не очень здорово. Я в субботу по городу проехал немножко, посмотрел, вчера был в арбековской части города. Мягко говоря, все очень пассивно идет, я не удовлетворен этой работой», - высказался Мельниченко.

Благоустраивать город позволяет и погода, затяжных дождей нет. Но процесс идет медленно.

«Я не заметил, чтобы что-то где-то у нас происходило, делалось, работало», - уточнил врио главы региона.

По словам Лузгина, в воскресенье работало 50% от штатной численности сотрудников.

«Нет у вас агрессивного желания наводить в городе порядок. А тем не менее надо наводить», - резюмировал Мельниченко и поручил руководству города уходить с магистралей к окраинам, где ситуация еще хуже.