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Общество

Число ежесуточно выявляемых случаев COVID-19 не снижается

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В понедельник, 7 июня, стало известно, что в Пензенской области за сутки выявили еще 70 носителей коронавируса. Общее число зарегистрированных случаев составило 47 779.

Больше половины последних пациентов (39) оказались жителями регионального центра, еще 6 - Мокшанского района, 5 - города Заречного, по 3 - Сердобского и Тамалинского районов, по 2 - Спасского, Бессоновского и Пензенского, по 1 - Башмаковского, Белинского, Вадинского, Иссинского, Колышлейского, Лунинского, Нижнеломовского и Шемышейского.

«Находится под наблюдением - 4 915 человек; снято с наблюдения - 135 034. Суммарный охват тестированием на COVID-19 - 75,01% населения региона», - уточнили в областном оперативном штабе.

За все время пандемии от коронавируса умерли 847 пациентов. Число выздоровевших - 44 887.

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Гость||

Печально то как…что же теперь делать? (Сарказм)

Гость||

Гость писал(a):

что же теперь делать?
Муравью пипку приделать

Гость||

penzainform.ru писал(a):

в Пензенской области за сутки выявили еще 70 носителей коронавируса.
"Число ежесуточно выявляемых случаев COVID-19 не снижается". А не надо бездумно переписывать цифры изо дня в день.

Гость||

Диагностировать и лечить научились? А, статистика, да кто уж на нее внимание обращает.

Гость||

Никто маски не носит в общественных местах. Всем плевать на окружающих-на слабых и пожилых. Так и живем(

Гость||

Гость писал(a):

Никто маски не носит в общественных местах. Всем плевать на окружающих-на слабых и пожилых.
И раньше не носили. Холеру, тиф, оспу быстрее изгоняли, чем какой-то ковид, 2 года не может вирус жить в обществе. Спросите врачей, почему они сами не прививаются, хотя обязаны.

Гость||

Гость писал(a):

Спросите врачей, почему они сами не прививаются, хотя обязаны.
Не прививаются те, кто переболели. А вообще прививаются, точно знаю, им положено или сделать прививку, или предъявить справку об антителах, если переболели, а если кому по каким-то причинам нельзя делать прививку (типа сильной аллергии-непереносимости) - тем регулярно мазки делать.

Гость||

Гость писал(a):

А вообще прививаются, точно знаю, им положено
Есть противоположная информация от них же.

Гость||

Антитела находятся в примой кишке

Гость||

Прививаются медработники, кто не болел. Знаю несколько среди тех, кого прививаться никто не обязывал.

Гость||

Прививка продолжает цепочку заражения. Даже если 10% заболеет после вакцинации,сколько они заразят окружающих! Они ж теперь "привитые", им всё по барабану. Скорее всего, в итоге количество людей естественным путём заразившихся будет гораздо меньше, чем поствакцинальным путём.

Гость||

Гость писал(a):

Спросите врачей, почему они сами не прививаются, хотя обязаны.
Ой, не смешите народ. Медики просто друг другу выдают справки, а затем получают сертификаты о проведённой вакцинации, такие же несут и своим близким родственникам. Всегда так было!

Имя: Гость
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