Число ежесуточно выявляемых случаев COVID-19 не снижается

07.06.2021 | 13:17

В понедельник, 7 июня, стало известно, что в Пензенской области за сутки выявили еще 70 носителей коронавируса. Общее число зарегистрированных случаев составило 47 779.

Больше половины последних пациентов (39) оказались жителями регионального центра, еще 6 - Мокшанского района, 5 - города Заречного, по 3 - Сердобского и Тамалинского районов, по 2 - Спасского, Бессоновского и Пензенского, по 1 - Башмаковского, Белинского, Вадинского, Иссинского, Колышлейского, Лунинского, Нижнеломовского и Шемышейского.

«Находится под наблюдением - 4 915 человек; снято с наблюдения - 135 034. Суммарный охват тестированием на COVID-19 - 75,01% населения региона», - уточнили в областном оперативном штабе.

За все время пандемии от коронавируса умерли 847 пациентов. Число выздоровевших - 44 887.