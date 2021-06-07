Чиновников призвали тщательнее следить за соцсетями врио губернатора

07.06.2021 | 09:53

Пензенским чиновникам поручили более тщательно отрабатывать жалобы, проступающие врио губернатора Олегу Мельниченко в соцсетях.

«Обращаю внимание глав администраций на более качественную отработку обращений граждан, которые поступают в мои блоги. К сожалению, я вижу, что далеко не все запросы граждан отрабатываются качественно», - констатировал врио руководителя региона.

В ситуациях, когда проблему невозможно решить оперативно (из-за отсутствия средств или других объективных обстоятельств), людям разъяснят, когда будут проведены работы.

«Там, где речь идет о муниципальных дорогах, надо смотреть вместе с Гришаевым (министром строительства и дорожного хозяйства. - Прим. ред.), отрабатывать эти темы, чтобы мы могли это учитывать в программе действий на 2022, 2023 и 2024 годы», - уточнил Мельниченко.

По обращениям, касающимся качества воды, аналогичную работу проведут с врио начальника областного управления ЖКХ Михаилом Панюхиным.

Олег Мельниченко завел аккаунты в трех социальных сетях - «ВКонтакте», «Одноклассники» и Instagram.