Сетевое издание|18+|Понедельник|7 июн 2021|17:00
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Дождь |

Общество

Чиновников призвали тщательнее следить за соцсетями врио губернатора

Печать

Пензенским чиновникам поручили более тщательно отрабатывать жалобы, проступающие врио губернатора Олегу Мельниченко в соцсетях.

«Обращаю внимание глав администраций на более качественную отработку обращений граждан, которые поступают в мои блоги. К сожалению, я вижу, что далеко не все запросы граждан отрабатываются качественно», - констатировал врио руководителя региона.

В ситуациях, когда проблему невозможно решить оперативно (из-за отсутствия средств или других объективных обстоятельств), людям разъяснят, когда будут проведены работы.

«Там, где речь идет о муниципальных дорогах, надо смотреть вместе с Гришаевым (министром строительства и дорожного хозяйства. - Прим. ред.), отрабатывать эти темы, чтобы мы могли это учитывать в программе действий на 2022, 2023 и 2024 годы», - уточнил Мельниченко.

По обращениям, касающимся качества воды, аналогичную работу проведут с врио начальника областного управления ЖКХ Михаилом Панюхиным.

Олег Мельниченко завел аккаунты в трех социальных сетях - «ВКонтакте», «Одноклассники» и Instagram.

Источник — фото vk.com/ov_melnichenko
0
0
0
0
 
Гость||

Подписчиков нехватает. А вот президента нет в соцсетях.

Гость||

Гость писал(a):

Подписчиков нехватает.
А зачем они нужны? Армия лизунов и подхалимов погубила Белозерцева. Чтобы задать вопрос Мельниченко в социальных сетях не нужно быть подписчиком.

Гость||

Вымирают подписчики и голосовальщики,вымирают...

Гость||

А зачем нужны главы, если они не знают проблемные вопросы? Или не хотят знать?

Гость||

Гость писал(a):

А зачем нужны главы, если они не знают проблемные вопросы? Или не хотят знать?
Это верно. Зачем нужен Глава города Пензы Владимир Борисович Мутовкин и где его социальные сети?

Гость||

Гость писал(a):

Это верно. Зачем нужен Глава города Пензы Владимир Борисович Мутовкин и где его социальные сети?
Он вооюще трус, даже на такси боится.

Гость||

- Вот у всех моих друзей и знакомых в интернете Твиттер есть, а у тебя Твиттер есть? - Не, я вылечился!

Гость||

Гость писал(a):

А зачем нужны главы, если они не знают проблемные вопросы? Или не хотят знать?
самый частый ответ на странице врио губернатора: "обратитесь в администрацию сельсовета или района". мне брать выходной день, чтобы прийти на прием и услышать, что денег нет? я знаю, что их нет. так сделайте, чтобы появились. дайте им денег

Гость||

Чтобы сдвинуть с места свой вопрос это надо на гос.услугах зарегистрироваться.а как?Купить компьютер.подключить интернет.изучить азы и это для малоимущих возможно?Пишу жалобы с 20 года и все одни отписки по ЖКХ и Администрации..Ну не как не могут повлиять на упрвляйку и ген.директора Лазарева .

Гость||

Гость писал(a):

Чтобы сдвинуть с места свой вопрос это надо на гос.услугах зарегистрироваться.а как?Купить компьютер.подключить интернет.изучить азы и это для малоимущих возможно?
Просто жалобу в прокуратуру района или области подайте, можно с личного приема.

Гость||

Пришел Иван - дурак к первой голове Змея Горыныча жаловаться на вторую и третью голову Змея Горыныча .))))))) Видно что чиновники народ ни в грош не ставят , но зачем же весь народ идиотами считать!???

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте