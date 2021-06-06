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Общество

Спасенную в центре Пензы косулю увезли за Ахуны

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Из безвыходного положения, в которое попало дикое животное в центре Пензы, выручили люди. На улице Московской, 115, в заборе гимназии № 44 застряла косуля.

В министерстве лесного хозяйства и природопользования региона сообщили, что местные жители не растерялись, а связали копытное и вызвали специалистов.

«Мы обработали полученные ею небольшие раны и отправили в лесной массив. Отвезли за Ахуны, как на Золотаревку ехать, выпустили в этот лесной массив», - рассказал начальник отдела охотуправления минлесхоза области Денис Салагин.

В город дикие животные попадают из-за того, что в это время года активно мигрируют в поисках корма, плюс бродячие собаки могли спугнуть косулю.

Не исключен и фактор гона, когда копытные ищут пару. В уличных условиях они пугаются машин и людей и теряют ориентацию: вместо того чтобы вернуться в лес, идут не в том направлении.

«Не надо приближаться, особенно фотографировать их, сигналить, потому что животное и так в стрессовой ситуации. Дополнительные факторы беспокойства могут спровоцировать его на резкие прыжки», - добавил Денис Салагин.

Подобные случаи в Пензе не редкость. На окраинах города люди часто видят лосей и косуль.

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

Я сколько раз тещу в Ахуны не отвозил - она всегда возвращалась.

Гость||

Всем,кто помог бедолаге и не остался равнодушным,большое уважение.

Мотовилов (гость)||

Прыгнула с испуга в зелёные прутья решётки, как в кусты...

Гость||

Молодцы! Хорошее дело сделали.

Гость||

Есть за что БЛАГОДАРИть.....

Гость||

Ее там теперь буртасы поймают и сожрут.

Гость||

Ее там теперь буртасы поймают и сожрут

---

Вот тебя поймать и на люля кебаб)))

Гость||

сначало люля, а уж потом, кебаб...

Гость||

собаки спугнули угу

Гость||

Эээххх. такой трофей ушёл. Я уже силки приготовил, прихожу а её и нету.

Гость||

Это не косуля, это Зареченец молодой

Гость||

Я всю голову изламал как же она в центр города то попала?

Гость||

На маршрутке АЗ

Гость||

в начале лета какой гон.....

Гость||

Дон

Имя: Гость
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