Спасенную в центре Пензы косулю увезли за Ахуны

Из безвыходного положения, в которое попало дикое животное в центре Пензы, выручили люди. На улице Московской, 115, в заборе гимназии № 44 застряла косуля.
В министерстве лесного хозяйства и природопользования региона сообщили, что местные жители не растерялись, а связали копытное и вызвали специалистов.
«Мы обработали полученные ею небольшие раны и отправили в лесной массив. Отвезли за Ахуны, как на Золотаревку ехать, выпустили в этот лесной массив», - рассказал начальник отдела охотуправления минлесхоза области Денис Салагин.
В город дикие животные попадают из-за того, что в это время года активно мигрируют в поисках корма, плюс бродячие собаки могли спугнуть косулю.
Не исключен и фактор гона, когда копытные ищут пару. В уличных условиях они пугаются машин и людей и теряют ориентацию: вместо того чтобы вернуться в лес, идут не в том направлении.
«Не надо приближаться, особенно фотографировать их, сигналить, потому что животное и так в стрессовой ситуации. Дополнительные факторы беспокойства могут спровоцировать его на резкие прыжки», - добавил Денис Салагин.
Подобные случаи в Пензе не редкость. На окраинах города люди часто видят лосей и косуль.
Я сколько раз тещу в Ахуны не отвозил - она всегда возвращалась.