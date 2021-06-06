Спасенную в центре Пензы косулю увезли за Ахуны

06.06.2021 | 19:20

Из безвыходного положения, в которое попало дикое животное в центре Пензы, выручили люди. На улице Московской, 115, в заборе гимназии № 44 застряла косуля.

В министерстве лесного хозяйства и природопользования региона сообщили, что местные жители не растерялись, а связали копытное и вызвали специалистов.

«Мы обработали полученные ею небольшие раны и отправили в лесной массив. Отвезли за Ахуны, как на Золотаревку ехать, выпустили в этот лесной массив», - рассказал начальник отдела охотуправления минлесхоза области Денис Салагин.

В город дикие животные попадают из-за того, что в это время года активно мигрируют в поисках корма, плюс бродячие собаки могли спугнуть косулю.

Не исключен и фактор гона, когда копытные ищут пару. В уличных условиях они пугаются машин и людей и теряют ориентацию: вместо того чтобы вернуться в лес, идут не в том направлении.

«Не надо приближаться, особенно фотографировать их, сигналить, потому что животное и так в стрессовой ситуации. Дополнительные факторы беспокойства могут спровоцировать его на резкие прыжки», - добавил Денис Салагин.

Подобные случаи в Пензе не редкость. На окраинах города люди часто видят лосей и косуль.