В Пензе задержали 27-летнего мужчину, находившегося в розыске

05.06.2021 | 14:34

В четверг, 3 июня, экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии, патрулировавший улицы города, получил задание задержать гражданина, находящегося в местном и федеральном розыске.

Мужчина, имеющий условную судимость, должен был регулярно отмечать свое пребывание в определенном месте. Однако он пренебрег этой обязанностью, поэтому его объявили в розыск.

Получив приметы мужчины, стражи порядка направились в Заводской район, где, по оперативным данным, он мог проживать. Буквально через несколько минут они заметили схожего с описанием человека, входящего в подъезд дома на улице Заводской.

«Убедившись, что именно он находится в розыске, правоохранители задержали 27-летнего мужчину и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - рассказали порталу PenzaInform.ru в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.