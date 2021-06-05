Общество

В Пензе задержали 27-летнего мужчину, находившегося в розыске

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В четверг, 3 июня, экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии, патрулировавший улицы города, получил задание задержать гражданина, находящегося в местном и федеральном розыске.

Мужчина, имеющий условную судимость, должен был регулярно отмечать свое пребывание в определенном месте. Однако он пренебрег этой обязанностью, поэтому его объявили в розыск.

Получив приметы мужчины, стражи порядка направились в Заводской район, где, по оперативным данным, он мог проживать. Буквально через несколько минут они заметили схожего с описанием человека, входящего в подъезд дома на улице Заводской.

«Убедившись, что именно он находится в розыске, правоохранители задержали 27-летнего мужчину и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - рассказали порталу PenzaInform.ru в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Источник — фото пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость||

Это он тут всегда писал, что ему нравится масочный режим и он в розыске?

Гость||

Бедный мужик, надо было в другом районе пристроится к бабе какой-нибудь и затихариться!

Гость||

Как навального ща упакуют на реальный срок

Имя: Гость
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