Пензенцу пришлось отменить планы из-за поврежденного деревом авто

05.06.2021 | 19:00

Все поездки придется отложить - в планы хозяина серебристой «Лады» вмешалась непогода. Автомобиль дожидался своего владельца во дворе у дома № 41 на улице Максима Горького. Сильный порыв ветра надолго припарковал его у забора. «Приору» накрыло толстым сломанным деревом.

«Загнута крыша, повреждены багажник, подкрылья, разбито стекло», - уточнил размер ущерба пострадавший Илья Рыжих.

Молодой человек занимается спортом и участвует в соревнованиях по мотокроссу. Он должен был ехать на своей «Ладе» на состязания и получил неприятный сюрприз. К тому же представители аварийных служб не поспешили устранять последствия происшествия.

«Звонил им - трубку не берут. Потом через администрацию города соединились, но сказали, что по режиму работа окончена, и не сообщили, когда будут убирать. Дерево гнилое, там все видно. А тут двор, дети гуляют. Ну обошлось, слава богу, без пострадавших», - рассказал Илья Рыжих.