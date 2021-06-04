В Пензе посчитали рожденных в перинатальном центре детей

04.06.2021 | 08:13

В мае 2021 года в пензенском перинатальном центре появились на свет 378 детей. Об этом рассказали сотрудники областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко на официальной странице учреждения в Instagram.

Среди новорожденных 193 мальчика и 185 девочек. 154 ребенка стали первыми в своих семьях, 153 - вторыми, 51 - третьими, 13 - четвертыми, 3 - пятыми, 2 - шестыми и 2 - седьмыми.

«Было рождено 19 двоен, из них 7 «королевских» двоен, когда рождены мальчик и девочка», - уточнили медики.

Еще 13 малышей появились на свет 1 июня, в День защиты детей.

«Мы желаем всем деткам расти здоровыми на радость семье, а мамам приходить к нам еще не раз!» - подчеркнули представители учреждения.

В мае 2020-го в перинатальном центре родилось 260 новых жителей региона: 142 мальчика и 118 девочек. Среди родившихся за этот период оказалось 13 двоен.