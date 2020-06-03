В пензенском перинатальном центре в мае родилось 13 двоен

03.06.2020 | 15:02

В мае 2020-го в перинатальном центре родилось 260 новых жителей региона, об этом сообщается на странице Пензенской областной больницы имени Н. Н. Бурденко в Instagram.

На свет появилось 142 мальчика и 118 девочек. Среди родившихся за этот период оказалось 13 двоен.

113 детей стали в семье первыми, 92 - вторыми, 29 - третьими, 18 - четвертыми, 5 - пятыми, 2 - шестыми и 1 ребенок - девятым по счету.

«Мы желаем всем деткам расти здоровыми на радость семье, а мамам малышей приходить к нам еще не раз!» - отметили представители областной больницы.

В апреле в перинатальном центре родилось 353 малыша.

Не стоит забывать, что женщинам предоставляется возможность выбора медучреждения, где их дети увидят свет.